La stella della nazionale al Napoli: colpo da capogiro

Il presidente Aurelio De Laurentiis, a quanto pare, ha le idee abbastanza chiare: l’obiettivo è quello di portare a Napoli uno dei migliori prospetti della Nazionale. Si tratterebbe di un vero e proprio colpo da capogiro

L’obiettivo è chiaro: tentare di anticipare la forte concorrenza delle altre squadre nei confronti del calciatore in questione visto che stiamo parlando di un atleta che è pronto a fare il definitivo salto di qualità. Lo potrà fare proprio in Campania dove i partenopei sono pronti ad accoglierlo a braccia aperte.

Anche perché, il calciatore in questione, potrebbe arrivare in sostituzione di un altro suo collega pronto a fare le valigie nelle prossime settimane. Ed è per questo motivo che il club non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato ed è pronto a presentare una importante offerta alla società di appartenenza del calciatore.

Napoli, che colpo per la difesa: arriva la stella della nazionale

Non è affatto un mistero che Giorgio Scalvini sia entrato nella lista dei desideri da parte della squadra campione di Italia. In questo momento, il classe 2003, è attualmente impegnato in questi Europei Under 21 in Georgia e Romania. L’esordio non è stato affatto dei migliori visto che l’Italia di Nicolato è andata ko contro la Francia, anche se gli azzurri hanno abbastanza da recriminare per via di tanti episodi discutibili.

Il 20enne difensore dell’Atalanta è rimasto in campo per tutta la durata della partita, guadagnandosi anche un cartellino giallo. Le sue ottime prestazioni, svolte con la maglia della ‘Dea‘ in questa stagione, hanno convinto anche il ct Roberto Mancini a convocarlo e schierarlo in campo tra i “grandi”. Gasperini si è subito fidato di lui per il suo fisico e la impostazione di gioco. Oltre al grandissimo senso della posizione.

Caratteristiche hanno colpito principalmente il Napoli che pensa sempre e solamente a lui. Il tutto, però, se dovesse verificarsi la cessione di uno dei pilastri della difesa come Kim Min-Jae. Non è affatto un mistero che il coreano piaccia (e non poco) al Bayern Monaco pronto a pagare la clausola e portarlo in Bundesliga. Nel caso in cui questo trasferimento dovesse concretizzarsi allora De Laurentiis busserà alla porta di Percassi.

La valutazione del calciatore si aggira intorno ai 30 milioni di euro. L’obiettivo è avere un po’ di sconto o magari inserire qualche calciatore che possa interessare al tecnico di Grugliasco. Gli orobici, però, vogliono solamente cash e nessuna contropartita in cambio.