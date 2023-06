Napoli, trattativa avanzata: pronto il primo colpo dall’Atalanta

Il Napoli ha pronto il primo colpo del calciomercato estivo: arriverà dall’Atalanta, la trattativa è in stato avanzato

Sono tanti i giocatori monitorati dal Napoli in questa sessione di mercato. Gli acquisti dipenderanno dalle cessioni, anche se è certa la partenza di Min-Jae Kim, forte difensore sudcoreano che genererà comunque una grossa plusvalenza.

Aurelio De Laurentiis, presidente del club partenopeo, ha dimostrato che si può vincere anche cedendo i migliori giocatori. Perché dietro le quinte del Napoli c’è un grosso lavoro di scouting, deciso a scovare i migliori talenti in giro per il mondo. E infatti tutti sono in attesa di capire quale sarà il nuovo coniglio che i partenopei estrarranno dal cilindro.

Oltre ai talenti sconosciuti, comunque, una squadra è composta di certezze. Quei giocatori che fanno bene allo spogliatoio e all’allenatore per la loro voglia di stare nel gruppo, essere partecipi e anche per la loro professionalità. E’ il caso, per esempio, di Pierluigi Gollini. Il Napoli lo ha acquistato dall’Atalanta lo scorso gennaio in prestito con diritto di riscatto.

L’esperienza di Gollini al Napoli è stata molto buona. Ha collezionato quattro presenze con due clean sheet e quattro gol subiti in totale. La partita più importante è stata senza dubbio quella di marzo contro l’Atalanta, con il grande ex che si rese protagonista di un’ottima prestazione. Poi Spalletti gli ha concesso diverse partite a Scudetto vinto.

Napoli, si lavora all’acquisto di Gollini

Gollini, dunque, si è dimostrato un ottimo secondo alle spalle di Alex Meret. Il Napoli può vantare un diritto di riscatto fissato a 8 milioni dall’Atalanta. Una cifra ritenuta troppo alta dal club partenopeo, che vorrebbe comunque tenere il giocatore. Secondo quanto riferito da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, il Napoli farà scadere quest’opzione per poi trattare direttamente con il club bergamasco per un nuovo prestito, stavolta con obbligo di riscatto ma a cifre contenute.

Un’operazione che l’Atalanta vorrebbe fare per liberarsi definitivamente di un giocatore che non rientra da tempo nei piani di Gasperini. E Gollini vuole assolutamente restare al Napoli, perché in questi mesi nel gruppo azzurro si è trovato molto bene così come in città.

Il Napoli, dunque, sta preparando la sua sessione di mercato e uno degli acquisti probabilmente sarà proprio Gollini, se non il primo. Con questa formula, comunque, va rinnovato il contratto con l’Atalanta che scadrà il 30 giugno 2024. Un prolungamento di un anno e poi un prestito con obbligo sembra essere l’opzione più probabile.