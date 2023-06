Bella come un gioiello: Cecilia Rodriguez batte Belen

Cecilia Rodriguez anche meglio di Belen per una volta: il primo piano della modella argentina è a dir poco sensazionale

Se Belen Rodriguez ha fatto da apripista, conquistandosi un posto speciale nella mente e nel cuore dei tantissimi fan, lo stesso è riuscita a fare, dopo di lei, sua sorella Cecilia. Che ha smesso da tempo di essere ricordata solo per la sua parentela con la Rodriguez maggiore e risplende autonomamente di fascino, classe, eleganza da capogiro.

Cinque anni e mezzo separano, sulla carta d’identità, le due sorelle. I numeri sono ancora dalla parte di Belen, che vanta oltre 10 milioni e mezzo di followers su Instagram e che, oltre a sconvolgere col suo fascino, sul piccolo schermo è ormai una celebrità conclamata, apprezzatissima come conduttrice, come dimostrato dal biennio a Le Iene. Ma Cecilia, se ne facciamo un discorso di sensualità, non è assolutamente da meno, anzi. E di recente lo sta dimostrando con lunghe serie di scatti che mandano in visibilio gli ammiratori.

La ‘piccola’ di casa Rodriguez ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano nel mondo della moda, come testimonial di tantissimi brand prestigiosi. In tal senso, ha davvero conquistato la ribalta e del resto la classe non è acqua. Se serviva una consacrazione definitiva, quella è arrivata il mese scorso, quando Cecilia è riuscita a dare autentico spettacolo sul red carpet del Festival di Cannes. Immagini che hanno fatto il giro del mondo e raccolto applausi a scena aperta, a dir poco. E visto che l’estate è appena iniziata, non è certo finita qui.

Cecilia Rodriguez, visione ravvicinata del terzo tipo: i social pazzi di lei, stupenda

I fan dei social sanno bene di potersi aspettare dalla ‘Chechu’ momenti mozzafiato nei prossimi mesi. Oltretutto, parliamo di un personaggio trasversale, amatissimo per la sua eleganza sia dal pubblico femminile che maschile. E lo dimostrano i suoi oltre 4 milioni e 700 mila followers. Che di fronte a primi piani del genere si sciolgono per davvero, e la temperatura c’entra solo fino ad un certo punto.

Sguardo fiammeggiante, tratti del viso angelici e diabolici al tempo stesso, un ciondolo che con grande discrezione e classe al tempo stesso scivola dal suo collo in direzione della scollatura. La visione ravvicinata è uno spettacolo, i like e i commenti entusiasti non possono mancare. E ancora di più ne vedremo al ritorno di Cecilia sulle spiagge.