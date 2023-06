Piqué e Shakira, l’accordo è una mazzata per Clara

Rivelato un dettaglio sull’accordo tra Piqué e Shakira per la custodia dei figli: coinvolge anche Clara Chia

Clara Chia e Gerard Piqué fanno ormai coppia fissa ma Shakira vuole tutelare i propri figli. La star colombiana ha stabilito una condizione per concedere al calciatore di passare tempo con Milan e Sasha.

Sasha e Milan, figli di Gerard Piqué e Shakira, non hanno potuto presenziare al matrimonio dello zio paterno. La ragione? Una scelta presa dalla madre dei bambini, che non ha voluto concedere più giorni di quelli che spettano mensilmente all’ex calciatore.

La condizione di Shakira per la custodia dei bambi: Clara Chia deve rassegnarsi

La storia tra Clara Chia e Gerard Piqué ha avuto inizio diverso tempo fa quando lo spagnolo giocava ancora nel Barcellona ed era ancora legato sentimentalmente alla cantante colombiana. Molto di più che una scappatina extraconiugale. Difatti, la modella è riuscita a conquistare il cuore del difensore. Neppure le hit scritte dall’ex compagna, la cantante latinoamericana Shakira, sono riuscite a mettere il crisi la loro relazione, anzi. I due si sono mostrati in questi mesi felici e uniti su Instagram. Tuttavia, la star della musica ha messo subito in chiaro le cose: Clara Chia, o un’altra possibile fidanzata di Piqué, non può essere in casa con i figli di Shakira e Piqué. Non semplicemente una richiesta effettuata all’ex difensore ma una clausola presente all’interno degli accordi firmati dalle due parti sulla gestione della custodia di Sasha e Milan.

Dunque, non stupisce che la cantautrice abbia deciso di non concedere tempo extra con i ragazzini alla famiglia Piqué. Sasha e Milan non hanno potuto prendere parte alla festa di matrimonio del fratello del padre con la compagna con sta da diverso tempo. Alla festa sarà presente anche la modella Clara Chia e l’evento potrebbe segnare il definitivo ingresso nella famiglia Piqué della spagnola. Difatti, stando a diversi siti i due starebbero organizzando il loro matrimonio e l’annuncio della loro decisione potrebbe essere dato a tutti i membri della famiglia in occasione della celebrazione dell’unione di Marc Piqué e Maria Llavaneres. Nel frattempo, Shakira continua a sfornare canzoni: i fan attendono con ansia l’uscita di Copa Vacia, prevista per il 29 giugno, il nuovo singolo in collaborazione con Manuel Turizo. Alcuni hanno avanzato l’ipotesi che la star possa nuovamente riferirsi all’ex compagno con il testo della canzone, tuttavia, per tentare di comprendere meglio sarà necessario attendere l’uscita del singolo.