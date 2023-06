Jorginho alla Lazio, arriva l’annuncio definitivo

La Lazio sta iniziando a muoversi sul mercato. Lotito dopo aver cambiato direttore sportivo vuole costruire una squadra forte per Sarri. Intanto arriva l’annuncio definitivo su Jorginho

Lotito è pronto per regalare i rinforzi a Sarri. La Lazio dopo l’ottima annata e il secondo posto ottenuto nella scorsa stagione vuole confermarsi ai vertici della Serie A.

Il prossimo anno giocherà la Champions League e il tecnico toscano ha chiesto garanzie sul mercato. Il patron dei biancocelesti ha rilasciato delle dichiarazioni in questi giorni: “Il rafforzamento della rosa ha dato i suoi frutti e proseguirà senza incertezze. Altrettanto posso dire di quello societario, con l’obiettivo di strutturare tutti i settori della Lazio in una dimensione europea”.

I tifosi laziali possono dormire sonni tranquilli e il primo obiettivo è Berardi. L’esterno del Sassuolo ha già dato l’ok alla cessione e ha accettato un contratto da 3,5 milioni di euro a stagione. Adesso c’è da trattare con la società neroverde che ha aperto alla cessione. La richiesta è di circa 20 milioni. Il giocatore piace molto a Sarri che lo avrebbe voluto anche al Napoli quando allenava gli azzurri. L’ala è finalmente pronta al salto di qualità dopo una vita passata in Emilia-Romagna. Gli obiettivi si spostano anche sul centrocampo e Sarri vorrebbe di nuovo Jorginho.

Lazio-Jorginho: c’è la decisione sul futuro del centrocampista della Nazionale

La Lazio è al lavoro per rinforzare il centrocampo poiché Milinkovic-Savic sarà ceduto. Il contratto del serbo scade nel 2024 e le possibilità che rinnovi il contratto sono minime. Per lui Lotito chiede circa 40 milioni, una cifra che vorrebbe investire su Jorginho. Il centrocampista della Nazionale piace moltissimo a Sarri che lo ha già avuto ai tempi del Napoli. Secondo quanto riportato dal sito inglese Evening Standard il calciatore non è intenzionato a lasciare l’Arsenal. L’ex Chelsea si è trasferito a gennaio e non vuole abbandonare i Gunners.

Il club lascerà partire Partey e su di lui c’è l’interessamento della Juventus. Jorginho ha un contratto fino al 2024 ed è molto felice all’Arsenal. Difficile per i biancocelesti convincerlo. Il club dovrà virare su altri obiettivi per sostituire Milinkovic. Il centrocampo dovrà essere necessariamente rinforzato per disputare al meglio le tre competizioni. La Lazio ha conquistato di nuovo l’accesso alla prossima Champions League e vuole onorare il torneo. Inoltre i tifosi si aspettano anche di alzare al cielo un trofeo e per questo sperano in un grande calciomercato. Al momento, però, sembra essere tutto fermo.