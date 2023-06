La coprono solo le calze: Elisabetta Canalis stavolta esagera

Sensualità da vendere e curve stratosferiche, non smette mai di stupire la meravigliosa Elisabetta Canalis: che gambe.

Sapete quanto tempo è passato da quando abbiamo visto per la prima volta, Elisabetta Canalis, sul piccolo schermo? Ben ventiquattro anni. Lei infatti, iniziò a danzare sul bancone di Striscia la Notizia nel 1999. Ed una cosa sola è certa, non ha mai smesso di essere stratosferica e di far ammattire i fan.

Con la differenza che ora, la meravigliosa sassarese di anni ne ha ben 44. Sì, è difficile crederci per chi la segue sui social ed ogni giorno vede che post bollenti è capace di condividere la showgirl, ma gli anni, anche se non si direbbe, passano anche per lei. Ma Elisabetta non si preoccupa: il suo fisico è sempre pazzesco ed i fan la amano ogni giorno di più.

Solo le calze! Elisabetta Canalis esagerata

Ovviamente, qui non parliamo di un corpo qualunque, ma di uno di quelli che si possono solo definire “mozzafiato”. Le curve della modella italiana lasciano di stucco chiunque e per la precisione, si parla di misure pazzesche come 86-61-89. Insomma, sui social o anche in tv, pure in mezzo a tante bellezze, è davvero difficile non notarla. Intanto i meno giovani, ricorderanno anche qualche posa davvero hot della sassarese, quelle cioè che regalava ai calendari di Max e GQ nei primi anni Duemila.

Da dire però, che di meriti la splendida classe ’78 ne ha tanti. Ok la bellezza ed il sex appeal, ma non è da sottovalutare il fatto che lei dopo essere diventata showgirl e modella grazie al suo fisico pazzesco, ha anche studiato per diventare attrice e conduttrice. Da non sottovalutare infatti, le prove recitative in serie tv come Carabinieri, Love Bugs, Così fan tutte ed ancora altre. Ma Elisabetta è presente anche in diversi film, come ad esempio Natale a New York, La seconda volta non si scorda mai, A Natale mi sposo.

Ed oggi cosa fa la meravigliosa modella? Sicuramente non si lascia sfuggire i suoi 3,5 milioni di follower Instagram, continuando ancora a farli innamorare. Ecco come ha fatto in uno dei suoi ultimi post: vestitino strettissimo e calze davvero bollenti.

Ecco infatti, la splendida ex velina mora, che sfoggia un body strettissimo, che infatti non nasconde i dettagli hot del pazzesco lato A di Elisabetta. Gonna corta e delle calze scure, ma finissime. Non perdersi nella vista delle gambe da urlo della modella è impossibile. Ed ecco una nuova ondata di like per lei.