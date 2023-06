Beffa per il Napoli: colloqui avviati con l’Inter

Il Napoli ha trovato il nuovo allenatore: a Rudi Garcia toccherà ereditare la squadra di Spalletti, ma De Laurentiis ha promesso rinforzi al nuovo tecnico. Eppure, su un obiettivo in particolare si è accesa una fortissima concorrenza

Il Napoli si è dovuto rassegnare all’addio di Luciano Spalletti, e ha iniziato il nuovo corso con Rudi Garcia in panchina. Guai a pensare che il francese ex Roma sia un allenatore ormai “bollito”, anzi.

L’esperienza in Arabia non gli ha certo tolto motivazioni e la sua tipica verve. Tanto che nella conferenza stampa di presentazione, ha parlato molto chiaramente al presidente Aurelio De Laurentiis che era seduto al suo fianco. Dopo che il patron azzurro aveva detto che il suo obiettivo è “vincere, vincere e ancora vincere” oltre che arrivare alla finale di Champions League, l’allenatore ha poi detto: “Sono contento che il presidente sia così ambizioso. Questo vuol dire che mi darà una squadra competitiva”.

Parole molto chiare, che sembrano voler evitare equivoci. Purtroppo, intorno all’orbita Napoli aleggiano i possibili addii di giocatori importanti. Su tutti Kim Min-jae, che sembra ormai un sicuro partente. E si parla molto anche del possibile addio di Victor Osimhen. Per Garcia perdere il difensore e l’attaccante sarebbe una doppia mazzata sicuramente difficile da digerire. Ecco perché ha chiesto apertamente un Napoli forte. Inoltre, De Laurentiis gli avrebbe promesso di rinforzare il Napoli.

Il Napoli su Koopemeiners, ma c’è anche la concorrenza dell’Inter

Ma come? Se per Kim ed eventualmente Osimhen bisognerà parlare di sostituti, a centrocampo non sono previste partenze eccellenti. Dovrebbero andare via giocatori come Demme e Ndombele, che si sono visti poco. Anche Zielinski è in bilico, ma non è detto che debba andar via. Per questo motivo ci sono gli indizi per pensare che il sodalizio azzurro si stia guardando intorno per prendere un forte centrocampista, da promuovere magari titolari. E’ da tempo che si mormora di come al Napoli interessi parecchio su Teun Koopmeiners, il centrocampista dell’Atalanta che quest’anno ha avuto numeri da attaccante. L’olandese ha fatto benissimo, e anche se difficilmente l’Atalanta lo lascerà partire.

Il Napoli monitora, e sa che servirebbe una cifra importante. Ma Koopmeiners non piace solo agli azzurri: dall’Olanda si parla con insistenza di un inserimento abbastanza pressante dell’Inter, che avrebbe già avviato i contatti con l’Atalanta. E’ chiaro che per prendere il centrocampista offensivo serviranno molti milioni, e bisogna capire quanto sarà disposto De Laurentiis ad investire. Di certo l’arrivo di Koopmeiners sarebbe importante, a maggior ragione per la squadra campione d’Italia che punta ancora a vincere lo scudetto.