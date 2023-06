Osimhen addio: l’annuncio è una mazzata per il Napoli

L’addio di Victor Osimhen da Napoli è un’opzione che angoscia i tifosi, soprattutto dopo l’ultimo annuncio sull’attaccante.

Il capo cannoniere della Serie A ha stupito tutti e si è confermato come uno dei migliori centravanti al mondo. Un calciatore che può essere determinante dovunque, il Napoli può ora accettare una grande offerta in arrivo.

Lo scudetto come trionfo per la consacrazione definitiva. Il gruppo azzurro è diventato ormai seguitissimo nel calciomercato, i suoi top player fanno gola a molte squadre che hanno denaro da spendere e ambizioni decisamente rinnovate.

Victor Osimhen è l’oggetto del desiderio dei club più importanti d’Europa, non ha una quotazione leggera ma rappresenta il meglio che si trova in giro nel ruolo, subito dopo Erling Haaland. La sfida al norvegese resta a distanza oppure si avvicina, tutto dipenderà dalla prossima meta del nigeriano, con un annuncio ora a destare decisamente preoccupazione per tutto il popolo azzurro

Napoli via Osimhen, dove giocherà

Le certezze di un ex campione del Napoli cominciano a dare sempre più ansia ai tifosi. Osimhen ha dimostrato di avere pochi eguali, sa segnare in tutti i modi, lo fa di testa nonostante la maschera e sa usare il destro e il sinistro come pochi. Caratteristiche di peso che potrebbero essere spostate su un top club, rendendolo il grande favorito nella prossima edizione della Champions League. Così, ai microfoni di Tele A, Salvatore Bagni saluta Osimhen: “L’offerta arriverà, ne sono certo”.

L’ex centrocampista che vinse lo scudetto del 1987 è convinto di questa partenza, non sembrano esserci dubbi. Ed è un’analisi oggettiva che mette paura ai tifosi del Napoli: “Guardandoci intorno ci sono tre club senza centravanti: Bayern Monaco, Manchester United e Real Madrid. Non ci sono tante punte in giro che possano giocare in questi club, solo Kane, Vlahovic e appunto Osimhen, quindi per quest’ultimo l’offerta arriverà”.

Un assalto di un top club è imminente, quindi. La quotazione del nigeriano non è delle più leggere, il Napoli vuole 100 milioni di euro e Osimhen, dal canto suo, punta a un super stipendio per lasciare il “Maradona”. Le opzioni sono tre e tutte di peso, da capire però quanto possano essere fattibili nei prossimi giorni. Il Bayern valuta ancora, non ha mostrato un passo deciso, al contrario del Real Madrid che, liberatosi di Karim Benzema, ha bisogno di una punta di peso anche per il futuro. Sullo sfondo il Manchester, che punta prima sui difensori in questa sessione del mercato.