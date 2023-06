Il nuovo Osimhen per Mourinho: colpo da 25 milioni

Lo Special One ha aperto la caccia grossa al sostituto di Tammy Abraham: 25 milioni sul piatto per il nuovo talento africano

Come ti cambia la stagione successiva per colpa di un infortunio rimediato nelle battute finali dell’annata in corso. Questa è la strana – e dolorosa, per la Roma e per il giocatore – storia di Tammy Abraham, il centravanti inglese che nelle battute finali dell’ultimo campionato ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore. La diagnosi, impietosa già di suo, costringe il club giallorosso a mettere in cima alla lista delle proprietà l’acquisto di un attaccante dato che, contrariamente alle prime ottimistiche previsioni, l’ex Chelsea non potrà tornare in campo prima di Marzo.

E pensare che la Roma stava seriamente rifltettendo sull’opportunità di vendere il calciatore, per il quale l’Everton, appena conquistata la permanenza in Premier League, era disposto a mettere sul piatto 31 milioni di euro. Nulla da fare. Abraham resta, ma da calciatore indisponibile. Un bel guaio, anche finanziariamente parlando, per le ambizioni del club capitolino.

Rinnovata la fiducia a Mourinho, e sguinzagliato il Dg Tiago Pinto a caccia di un bomber, la Roma ha già sondato il terreno col West Ham in vista di un’eventuale ritorno di Gianluca Scamacca, cresciuto nelle Giovanili del club giallorosso, nella Capitale. Ma c’è un’altra pista. Suggestiva. Che porta ad un giovane centravanti che ha fatto faville in quell’Europa League che davvero per poco non è finita nella bacheca di trofei di Trigoria.

La Roma si iscrive alla corsa per il ‘nuovo’ Osimhen

7 gol e 7 assist in campionato. 6 gol e 2 passaggi vincenti in Europa League. Questo il biglietto da visita di Victor Boniface, l’attaccante nigeriano dell’Union Saint Gilloise salito alla ribalta del calcio europeo grazie alle sue straordinarie performances nella competizione continentale. Il calciatore, classe 2000, è ambìto dai club di mezza Europa: difficile che resti nella piccola e sorprendente società belga, che ha sfiorato una semifinale di Europa League dove tra l’altro avrebbe incontrato proprio la Roma.

Proprio il club capitolino lo ha messo nel mirino come alternativa forte a Scamacca, qualora il dirigente portoghese non riuscisse a trovare un accordo con gli Hammers. La valutazione di partenza, 25 milioni, sta spaventando la dirigenza giallorossa, che tuttavia non ha fretta di chiudere l’accordo col club belga.

Bisognerà attendere il resoconto dell’esercizio di bilancio della stagione – previsto al solito a luglio – per capire se potrà essere fatto uno sforzo economico di tale portata. Il ‘nuovo’ Osimhen è pronto a trasferirsi nella Capitale. A patto di non dover vendere qualche pezzo pregiato pur di trovare le risorse per il suo acquisto.