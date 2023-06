Koulibaly, che beffa! Giuntoli si mangia le mani

Vera e propria beffa per Cristiano Giuntoli riguardo Kalidou Koulibaly: il ds si sta mangiando le mani.

Quando aveva lasciato il Napoli per andare al Chelsea, Kalidou Koulibaly immaginava molto diverso il suo futuro a Londra, ma il difensore senegalese ha dovuto fare i conti con una realtà durissima.

La stagione è stata pessima per i Blues che sono addirittura rimasti fuori dall’Europa, mentre Koulibaly non è mai riuscito a diventare per il reparto difensivo il leader che era a Napoli. Il difensore ha iniziato a ricevere tantissime critiche, alcune anche pesanti, per le sue prestazioni, finendo spesso per essere relegato in panchina e forse si è reso conto che l’erba del vicino, alla fine, non è sempre più verde.

Ad un anno di distanza dal suo addio all’Italia, per Koulibaly si aprono nuovamente le porte dell’addio, con il nuovo tecnico Pochettino che lo ritiene cedibile. Il difensore senegalese è ambito da molte squadre, tra cui la Juventus che presto avrà suo organico dirigenziale Cristiano Giuntoli che sarà liberato dal Napoli.

Tuttavia, per il ds potrebbe arrivare una beffa incredibile che potrebbe fargli mangiare le mani riguardo Koulibaly, visto che il difensore potrebbe sì lasciare il Chelsea, ma non per tornare in Italia, bensì per volare in Arabia Saudita.

Giuntoli e la Juventus beffati: Koulibaly verso l’Arabia Saudita

L’Arabia Saudita è davvero scatenata in questa fase di mercato dove molti club del proprio campionato stanno andando all’assalto di calciatori europei. Benzema all’Al Ittihad è stata solo la punta di un iceberg molto grande e nei prossimi giorni nel paese medio orientale potrebbero arrivare altre stelle europee, tra cui anche Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese, in uscita dal Chelsea, piace infatti molto all’Al Hilal che secondo la Gazzetta dello Sport gli ha offerto un ricchissimo contratto di 3 anni da 20 milioni a stagione.

Un’offerta davvero super che sta facendo tentennare l’ex giocatore del Napoli e che rischia di beffare la Juventus e Cristiano Giuntoli che avrebbe voluto portare il senegalese a Torino come suo primo colpo da ds dei bianconeri. Una beffa anche per l’Inter che pure è interessata a Koulibaly per rafforzare la propria difesa e che rischia quindi di vedere sfumare un obiettivo di mercato.

Nonostante la pessima annata al Chelsea, Koulibaly è ancora considerato un difensore top ed il fatto di essere ritenuto cedibile dai Blues era una grossa occasione per Inter e Juventus, visto che ciò avrebbe reso più facile la trattativa con i londinesi. Il forte inserimento del club saudita, però, complica fortemente le cose, anche perché un’offerta simile è molto ghiotta e farebbe gola a tutti, soprattutto a Koulibaly che a 32 anni difficilmente potrà firmare altri contratti con cifre da capogiro.