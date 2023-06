“Garcia, che errore!”: l’ex Juve non le manda a dire

Nemmeno il tempo di essere presentato e arrivano già i primi malumori su Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli.

È un ex campione a stroncare direttamente il tecnico francese, che avrà il compito di non deludere una piazza diventata esigente. Nelle parole riportate da Tv Play – CM.IT, la consapevolezza di un’analisi tecnica originale per il futuro.

La presentazione di Rudi Garcia a Napoli è stata una delle curiosità maggiori in questi giorni di caldo calcistico, considerando anche tutto quanto si sta muovendo in casa azzurra. Il nuovo tecnico dovrà capire quale sarà la rosa a disposizione, chi arriverà al posto di Kim e quale sarà la voglia di investire per rafforzare gli azzurri in vista della Champions League.

La scelta del francese ha spiazzato, e ha creato qualche malumore. Un ex attaccante della Nazionale italiana ha nettamente bocciato l’opzione di Aurelio De Laurentiis, una scelta effettuata dal presidente che ha scavalcato nettamente Cristiano Giuntoli.

Garcia non adatto al Napoli, arriva la bocciatura

Il tecnico francese conosce la Serie A per avere allenato la Roma e il suo inizio fu sfolgorante, spiazzando tutti gli addetti ai lavori per un calcio di forte vocazione offensiva e con una velocità ai massimi livelli, nonché ben dieci vittorie consecutive nel 2013. Ciò che sogna il Napoli, ma – secondo un ex bomber della Juve – difficilmente accadrà. Una presa di posizione netta, Fabrizio Ravanelli stronca Rudi Garcia, per l’ex attaccante bianconero non è stata una scelta felice quella di ADL.

Ai microfoni di Tv Play – CM.IT, la bocciatura di Ravanelli: “Garcia è una gran persona, ma non la scelta giusta per gli azzurri. ADL secondo me avrebbe dovuto ingaggiare un altro tecnico, non credo possa far imporre alla squadra il suo gioco. E poi è inconcepibile come il direttore sportivo non sia stato coinvolto nella decisione”.

Ravanelli non ha così visto positivamente l’intera operazione Garcia, uno dei tecnici che torna in Serie A dopo esperienze spesso contrastanti. L’ultima panchina del tecnico francese fu all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, ma è stato esonerato a metà aprile. A distanza di qualche mese, ha trovato posto su una delle panchine più appetibili d’Europa, i tifosi azzurri aspettano molto dal tecnico. Ravanelli ha anche chiarito come: “Garcia nella Roma faceva un 4-3-3 difensivo, il suo gioco sarà diverso da quello di Spalletti”. Un’opinione forte, il campo tra qualche mese certificherà se avrà ragione o meno l’opinionista.