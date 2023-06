Cristina Buccino, costume mini e trasparenza piccante!

By

Cristina Buccino torna sui social ed è subito irresistibile: tra trasparenze ed un perizoma minuscolo, è davvero da infarto.

Un nome italiano, ma ormai conosciutissimo anche all’estero. La pazzesca Cristina Buccino infatti, ha seguaci social in tutto il mondo e viste le sue curve da capogiro non c’è assolutamente niente da stupirsi. La sua sensualità sta facendo impazzire i fan che ormai la amano alla follia.

Cristina è davvero meravigliosa, viso perfetto e corpo mozzafiato, resisterle è impossibile. Ed infatti, man mano che diventava famosa, la splendida classe ’85 continuava a veder crescere i suoi numeri social. Sicuramente non sarà un caso se oggi la meravigliosa modella ed influencer, ha già 3 milioni di follower su Instagram.

Ne ha più delle sue bellissime sorelle, che pure si fanno rispettare in quanto a follower e soprattutto, in quanto a bellezza. Anche Donatella e Maria Teresa infatti, sono bellissime.

Buccino, che perizoma! Trasparenza piccante

Insomma, alla splendida ragazza nata a Castrovillari, provincia di Cosenza, non manca davvero nulla. Oltre ad essere letteralmente meravigliosa, sa anche trovare sempre la posa giusta e portare qualche novità alla prossima foto, in modo che i suoi seguaci siano nuovamente invogliati a mettere un like. Ma non è solo il suo lavoro a pagare, a dirla tutta. Qui, si parla di una modella con un fisico davvero da perdere la testa. Le sue misure? 94-64-94.

Assolutamente, niente male. I fan però, non sono gli unici che impazziscono ogni giorno per lei. Ovviamente, la stupenda italiana ha avuto anche diversi ammiratori, pure nel campo VIP. Infatti, si vocifera di una sua storia anche con l’attore americano, Colin Farrell. Presunti flirt poi, con Cristiano Ronaldo ed Aleksandar Kolarov per quanto riguarda il calcio, ed uno con l’ex di Belen Rodriguez, il pilota motociclistico, Andrea Iannone. Insomma, ne ha fatti innamorare davvero tanti con quel fisico pazzesco, la splendida calabrese.

Da Ibiza, la meravigliosa modella tutta curve, posta una nuova foto che farebbe girare la testa anche a chi non la segue assiduamente. Le curve sono irresistibili e la trasparenza della maglia lascia praticamente ammirare senza problemi il suo pazzesco lato A. Per non parlare del costume inferiore, praticamente inesistente.

Lo è al punto da svelare il tatuaggio inguinale della splendida Cristina, ma anche le sue gambe da urlo. Il perizoma infine, quasi mostra anche il lato B della calabrese, che però si gira in modo da non farlo vedere del tutto, un po’ per lasciare il desiderio ai suoi follower.