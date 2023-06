Zaniolo torna in Serie A, destinazione assurda: tutti di sasso

Potrebbe essere la destinazione giusta per rilanciarsi, clamorosa idea in Serie A, riportare in Italia, Nicolò Zaniolo.

Probabilmente ha capito la lezione e si è messo a ‘fare i compiti’ sul serio, il centrocampista italiano, Nicolò Zaniolo. Il classe ’99 è stato ceduto dalla Roma nello scorso gennaio, nonostante nei suoi primi anni, i tifosi fossero arrivati ad amarlo. Trend che poi è andato in discesa man mano, fino a quando non sono stati proprio gli stessi supporters, i primi a contestarlo.

Svogliato, indolente, ma sulla sua classe nessuno ha mai avuto dubbi. Forse è anche per questo che vederli fare prestazioni incolori, faceva infuriare ancora di più i tifosi, ma anche la dirigenza. Ed ecco il nuovo Zaniolo allora. Un ragazzo che si mette con la testa bassa ed al Galatasaray segna praticamente una rete ogni due partite. La stoffa non l’ha certo persa.

Zaniolo torna in Serie A, destinazione clamorosa

Il centrocampista che alla Roma fu ceduto giovanissimo dall’Inter, ha segnato infatti ben 5 reti con la maglia degli Aslanlar in sole 10 gare. Davvero uno score da attaccante per lui che, si sa, può giocare anche trequartista grazie alla sua qualità. Vittoria del campionato turco portata a casa, ora il nativo di Massa spera che qualcuno abbia voglia di richiamarlo in Serie A, ma non sarà facile.

Da settimane ormai, si parla di un possibile interessamento da parte della Juventus. Per il forte calciatore della Nazionale, ripartire da un club così ambizioso e giocare di nuovo quella Conference League che lui vinse un anno fa, sarebbe sicuramente l’ideale. Altra squadra che anche a gennaio pensava a lui sarebbe il Milan. I rossoneri hanno bisogno di uomini nuovi per l’attacco, ma non possono rischiare che il trequartista non sia realmente pronto al rientro e potrebbero pensarci a lungo.

La verità è che ci vorrebbe qualcuno che credesse in lui e gli desse le chiavi della trequarti, anche se l’ultimo Zaniolo visto in Italia era molto discontinuo. Secondo le ultime voci che giungono dagli esperti di Sky Sport, una destinazione nuova ci sarebbe. E viste le ambizioni non da scudetto, potrebbe essere anche ottima per ripartire.

Infatti, il classe ’99 che oggi gioca in Turchia, piacerebbe molto alla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Allenatore che vuole il gioco e squadra a cui piace andare spesso in rete, non sarebbe certo male per l’ex giallorosso, ma l’ostacolo è proprio il Galatasaray. La clausola rescissoria del fantasista, è di ben 35 milioni di euro e parrebbe che i leoni turchi non vogliano cederlo a meno di quella cifra.