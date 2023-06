Ravanelli fa infuriare i tifosi del Napoli: la frase in diretta

Come annunciato anche nella conferenza stampa di presentazione, Rudi Garcia è pronto a lasciare il suo tocco sul Napoli. Eppure la scelta del tecnico francese non ha convinto tutti

Napoli ha accolto calorosamente l’arrivo in città di Rudi Garcia, nuovo allenatore che ha raccolto l’eredità di Luciano Spalletti dopo lo scudetto vinto quest’anno. Un compito non semplice per l’ex tecnico della Roma, che nei mesi scorsi ha visto concludersi anzitempo la sua avventura all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

Non è quindi reduce da un periodo semplice l’allenatore francese che è apparso molto carico e motivato nella conferenza stampa di presentazione al fianco di Aurelio De Laurentiis nel Salone delle feste del Museo di Capodimonte. Tanta ambizione e voglia di fare per Garcia che ha dichiarato di voler continuare a vincere trofei, andando quindi nel solco di quanto di straordinario fatto quest’anno con Spalletti.

“Non ho paura di niente” ha ammesso il neo tecnico partenopeo che quindi non teme il confronto col recente passato in una piazza esigente come Napoli, che ha riassaporato il gusto del successo in Serie A ben 33 anni dopo l’ultima volta. Garcia dovrà quindi lavorare sodo per continuare su questa strada, mettendoci del suo ma senza sconvolgere del tutto quanto visto in precedenza.

Un lavoro arduo e stimolante che l’ex romanista ha già accolto con positività, e che servirà anche a far cambiare idea a qualche scettico.

A Napoli è arrivato Garcia: scelta sbagliata secondo Fabrizio Ravanelli

Nel gruppone di chi non è del tutto convinto della scelta di De Laurentiis di affidarsi a Garcia per il dopo Spalletti c’è anche l’ex juventino Fabrizio Ravanelli, che ne ha parlato in modo approfondito nel suo intervento a ‘Calciomercato.it’ in diretta Twitch su TvPlay.

L’ex attaccante non ha usato giri di parole dicendo: “Rudi Garcia a Napoli non è la scelta giusta per gli azzurri. De Laurentiis secondo me avrebbe dovuto ingaggiare un altro tecnico. Rudi è una gran persona, ma per lui sarà un’annata difficile. Non mi sembra quel tecnico che possa far imporre alla squadra il proprio gioco, ma temo che per i campioni d’Italia e per lui sarà una stagione molto difficile”.

Ravanelli si è quindi addentrato sulle questioni tattiche sottolineando come a Roma giocasse con un “4-3-3 molto difensivo”. Ravanelli ha quindi aggiunto: “De Laurentiis ha voluto fare una scelta per sorprendete tutti ancora una volta, scegliendo Rudi crede di poter ripetere quanto fatto nella scorsa stagione. Del Napoli contesto il metodo della scelta dell’allenatore: è assurdo che il direttore sportivo non sia stato consultato su Garcia”.

Alla luce di queste premesse Ravanelli sostiene come i presupposti per il prossimo anno non siano esaltanti. Un parere generale che non farà di certo piacere ai tifosi del Napoli.