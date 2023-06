Rudi Garcia, pane, amore e Napoli: il retroscena intimo su Francesca Brienza

Il nuovo allenatore del Napoli, Rudi Garcia, è fidanzato con la conduttrice Francesca Brienza: spunta un retroscena intimo sulla coppia

Raccogliere la pesantissima eredità lasciata da Luciano Spalletti è un compito assai arduo per chiunque. D’altronde, il Napoli non vinceva uno Scudetto da ben trentatré anni, quando nelle fila del club partenopeo militava ancora la leggenda Diego Armando Maradona.

Il tecnico di Certaldo è riuscito a spezzare la maledizione, però poi non se l’è sentita di proseguire il percorso intrapreso un paio di anni fa. Ma Rudi Garcia non ha paura di affrontare il nuovo cammino da allenatore azzurro. La scelta del patron Aurelio De Laurentiis, alla fine, è ricaduta sul trainer francese, che qualche mese fa aveva deciso di lasciare l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

Il numero uno del Napoli si è convinto anche e soprattutto per via della questione relativa al 4-3-3, modulo utilizzato pure da Garcia anche se in maniera un po’ diversa rispetto a Spalletti. In più, ha fatto la differenza anche l’esperienza importante già accumulata nel campionato di Serie A dal classe ’64 (59 anni compiuti lo scorso 20 febbraio), in particolare sulla panchina della Roma. Sponda giallorossa l’allenatore transalpino di origini spagnole ha messo a referto ottimi risultati, lasciando un bel ricordo ai tifosi romanisti.

Ora i supporters del Napoli sperano che l’avventura in quel di Castel Volturno possa portargli maggiori soddisfazioni. L’ambiente napoletano, dal canto suo, non è affatto sazio e intende difendere con le unghie e con i denti il principale titolo nazionale nella prossima stagione. Una missione che Garcia ha sposato volentieri, anche perché ora come ora necessita di rilanciarsi ad alti livelli.

Di certo non dimenticherà mai l’esperienza vissuta all’ombra del Colosseo, durante la quale si è innamorato della bella conduttrice Francesca Brienza. I due si sono incrociati per la prima nel lontano 2014, ai tempi in cui lei lavorava come giornalista di Roma TV, emittente televisiva che segue costantemente la squadra giallorossa. Da quel momento, la coppia non si è più separata e ha da poco festeggiato la splendida notizia di un figlio in arrivo.

Il retroscena su Rudi Garcia e la compagna Francesca Brienza

La nascita dell’amore in argomento viene descritta da Francesco Totti nel libro della sua autobiografia. Come raccontato dall’ex capitano della Roma, Garcia mangiava spesso insieme agli ‘anziani’ della squadra romana e un giorno vide al buffet Francesca Brienza.

“Com’è elegante, che bel sorriso“, disse l’allenatore rimasto letteralmente folgorato dalla bellezza della conduttrice. I calciatori lo prendevano un po’ in giro, ma senza eccedere trattandosi del mister. Quest’ultimo, inoltre, palesava tutti i sintomi della cotta da liceo.

Un qualcosa che va un po’ in controtendenza rispetto alle abitudini della società odierna. E Garcia non nascondeva alla squadra ciò che provava, il che veniva interpretato come una dimostrazione di fiducia dai suoi soldati. Il resto della storia, poi, lo conosciamo.