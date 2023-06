Bomba dalla Spagna: arriva l’annuncio improvviso su Mckennie

Tra gli esuberi di casa Juventus c’è anche Weston McKennie, in attesa di una nuova sistemazione dopo i sei mesi di prestito al Leeds

Tanto lavoro da fare in casa Juventus dopo un’annata molto complicata culminata ancora una volta senza trofei e con tante critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, che nel primo biennio dal suo ritorno a Torino non ha trovato la chiave giusta, fermo restando anche le problematiche extra campo.

È giunto quindi il momento di ripartire per la Juventus, che dovrà ridisegnare le proprie strategie per ricostruire un nuovo ciclo vincente come quello di qualche anno fa. Prima di tutto andrà costruito un roster funzionale e di livello per raggiungere gli obiettivi sperati. Tra le tematiche da affrontare anche quella relativa agli esuberi e a quei calciatori che rientrati dai rispettivi prestiti sono in attesa di una nuova collocazione.

A questa sfera appartiene Weston McKennie, che lo scorso inverno era finito in prestito in Premier League al Leeds, dove ha collezionato 20 presenze totali con un assist e circa 1500 minuti giocati. Nessun sussulto particolare per il centrocampista statunitense che non sembra rientrare nei piani futuri della Juventus, motivo per cui andrà trovata un’altra sistemazione, fermo restando le alte richieste del club torinese.

La Juve infatti cerca di riadattare la rosa alle esigenze della prossima stagione e far cassa con un nome come quello di McKennie potrebbe essere utile.

Calciomercato Juventus, McKennie fuori da piani: il prezzo è stato già fissato

Stando a quanto evidenziato da ‘Todofichajes.com’, McKennie non sarebbe nei piani di Massimiliano Allegri e lo stesso club ha fissato il prezzo d’uscita a ben 30 milioni di euro. Un trasferimento particolarmente oneroso e che complica il futuro dell’ex Schalke 04.

Dopo i sei mesi dimenticabili in Premier lo stesso McKennie ha voglia di cambiare ancora aria, e nello specifico il suo destino potrebbe passare dalla Turchia con il Galatasaray che avrebbe preso informazioni sul classe 1998.

Il club turco non ha però alcuna intenzione di pagare i 30 milioni di euro richiesti dalla Juventus: un prezzo ritenuto eccessivo per le prestazioni sportive che il nordamericano ha messo in scena nell’ultimo anno.

Complessivamente, compreso anche il periodo alla Juve, McKennie in stagione ha messo a referto 41 presenze e tre gol, tutti peraltro arrivati nella prima metà di annata in bianconero. In Premier infatti non solo non si è rilanciato, ma è apparso addirittura in calo.