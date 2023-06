Retroscena Spalletti, ora è ufficiale: tutta la verità

Il Napoli ripartirà da Rudi Garcia che è stato anche presentato al pubblico in conferenza stampa, ma c’è ancora un retroscena su Luciano Spalletti.

Il Napoli ripartirà, per la prossima stagione, da Rudi Garcia. Il tecnico francese prenderà sotto la sua responsabilità la squadra che ha vinto lo scudetto e proverà a ripetersi. Si è perciò mostrato molto concentrato e determinato nella conferenza di presentazione al fianco di Aurelio De Laurentiis. Ma nel frattempo è spuntato anche un retroscena su Luciano Spalletti.

Luciano Spalletti ha deciso di fermarsi e prendersi un anno sabbatico dopo la vittoria dello scudetto con il Napoli. Quello che ha fatto è stato qualcosa di eccezionale per il club, per la città e per tutti i tifosi. Dal momento che lo scudetto mancava da trentatré anni. E perciò Aurelio De Laurentiis non ha potuto fare altro se non accogliere la sua richiesta di fermarsi e rescindere in anticipo dal contratto che, altrimenti, sarebbe scaduto il prossimo anno.

Adesso tutto passa nelle mani di Rudi Garcia. Eppure il lavoro e la conquista di Spalletti continua a tenere banco. In molti parlano dell’impresa che l’allenatore ha compiuto in azzurro. Ed è, a tal proposito, spuntato fuori anche un nuovo retroscena commovente. A parlare è stato questa volta il cantante Marco Masini, che su chiamata di Spalletti ha cantato alla festa privata in casa del tecnico.

Spalletti e il retroscena su Napoli: ecco cos’ha dichiarato il cantante Masini dopo aver parlato con il tecnico

A ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ ha parlato così il cantante Marco Masini: “Mai avuto dubbi su Luciano Spalletti a Napoli. Avevo pronosticato lo scudetto. Ci siamo divertiti alla festa organizzata per festeggiare la conquista del titolo. Sappiamo che era in onore di suo fratello. Vado lì tutti gli anni perché dista pochissimo da casa mia e poi avevo promesso di cantare in caso di scudetto del Napoli“. E poi ha rivelato il retroscena commovente.

“Quando mi ha telefonato – ha continuato il cantante – per chiamarmi alla festa mi ha raccontato per mezz’ora quanto Napoli gli sia entrata dentro“. “È stato un momento molto commovente anche per me. Luciano è molto sensibile ma così coinvolto e così emozionato l’ho visto poche volte”, ha concluso. Insomma, un amore che né Spalletti né la città né tutti i tifosi del Napoli dimenticheranno facilmente.