Miriam Leone, il costume c’è o no? Che sogno

Miriam Leone, che visione celestiale! Il costume del costume da bagno c’è o non c’è? Scopritelo insieme a noi. Ecco l’imperdibile scatto

Tempo d’estate e tempo, quindi, delle meritate vacanze sia per gli eroi della domenica (anzi, visto lo ‘spezzatino’, della settimana) sia per le star dello show business.

Non fa eccezione la bellissima Miriam Leone che si sta ritemprando dopo le fatiche di un’intensa stagione lavorativa. L’attrice, conduttrice televisiva e modella ha recitato al fianco di Pierfrancesco Favino in ‘Corro da te’, per la regia di Riccardo Milani e sbarcato sul grande schermo a marzo del 2022.

Sempre l’anno scorso è stata nominata Italian Brand Ambassador dell’iconico brand di gioielleria di alta gamma ‘Bulgari’ mentre lo scorso novembre ha di nuovo indossato i panni di Eva Kant in ‘Diabolik – Ginko all’attacco!’, sequel di ‘Diabolik’, oltre che averla ammirata, sempre sul grande schermo, con Edoardo Leo, in ‘War-La guerra desiderata’, per la regia di Gianni Zanasi.

Miriam Leone, décolleté da sogno!

Attrice di talento, come testimoniano i due Nastri d’argento, un Ciak d’Oro e una candidatura al David di Donatello per la migliore attrice protagonista che vanta nel curriculum, Miriam Leone è anche una bellissima donna.

Non per nulla non si viene incoronata ‘Miss Italia‘ per caso, titolo che l’attrice siciliana (è nata a Catania il 14 aprile del 1985) ha conquistato nel 2008 e che è stato il suo trampolino di lancio nel mondo della Settima Arte.

Da allora Miriam si è concentrata, con eccellenti risultati, sulla sua carriera di attrice, eppure non dimentica di essere stata la ‘più bella d’Italia‘. E lo ha ricordato anche agli utenti del web e dei social network con uno scatto dalle sue vacanze che ha riportato indietro nel tempo.

Al 2008, per la precisione, quando con il sorriso smagliante, gli occhi verde smeraldo incastonati tra i lunghi capelli ramati e curve al top sbaragliò la concorrenza delle aspiranti ‘reginette di bellezza’.

Uno scatto intrigante e malizioso, quello della bella attrice siciliana, con quell’effetto ‘vedo-non vedo‘ che stuzzica la fantasia dei follower. In camicetta sbottonata e sorseggiando, come spiega nella relativa didascalia, una tazza di crema alla fragola, Miriam Leone instilla il dubbio che non indossi il reggiseno.

Dalla camicetta casual, su cui è disegnata la facciata di quello che sembra un hotel in stile liberty, si fanno largo i tonici seni ma del reggiseno non sembra esservi traccia lasciando così macerare nel dubbio i follower che per scioglierlo di sicuro ‘consumeranno’ tale scatto a furia di ammirarlo senza soluzione di continuità.

D’altronde, come commenta un follower prendendo a prestito una battuta tratta dal cult movie ‘Amici miei’, ‘ho visto la Madonna‘. Non è dato sapere se anche tutti gli altri follower di Miriam Leone abbiano avuto la stessa visione celestiale. Per contro, è certo che tutti hanno ammirato una vera reginetta di bellezza, eleganza e fascino.