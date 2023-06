Affare in Serie B: il Napoli piazza il colpo a sorpresa

Il Napoli è pronto a piazzare in colpo direttamente dalla Serie B dove è emerso un vero e proprio talento cristallino

Il Napoli guarda con molto interesse anche al campionato di Serie B dove figurano dei calciatori molto interessanti e che potrebbero fare al caso del nuovo allenatore, Rudi Garcia. Il manager francese, nelle prossime settimane, potrebbe allenare uno dei top player della cadetteria che nell’ultima stagione ha dimostrato di essere all’altezza della situazione e, soprattutto, da Serie A e da grande squadra.

Ed è per questo motivo che i partenopei sono pronti ad anticipare la concorrenza che si è creata attorno all’atleta. Il presidente Aurelio De Laurentiis sta studiando tutte le possibili mosse per avere il giocatore nei prossimi ritiri che ci saranno a Dimaro e poi a Castel di Sangro. Non solo: sta anche pensando alla formula per poter avere il calciatore pronto ad essere allenato dal tecnico ex Roma.

Napoli, tutto sul talento della B

A prescindere da come siano andate a finire le cose, questo è stato l’anno di Walid Cheddira. L’esordiente in B ha portato, ad un passo, il Bari al clamoroso ritorno nella massima serie. Un sogno che è stato distrutto solamente da Pavoletti che, invece, ha deciso di portare il Cagliari in A dopo un anno di purgatorio. Pochi mesi prima Cheddira ha partecipato al Mondiale in Qatar con il suo Marocco dove ha conquistato un prezioso quarto posto (mai nessuna squadra nordafricana è riuscita a riuscirci).

In questa stagione (tra campionato e Coppa Italia) ha totalizzato la bellezza di 22 reti. Tanto da togliersi la soddisfazione anche di fornire ben 7 assist ai suoi compagni di squadra. Numeri impressionanti che hanno convinto il Napoli a puntare fortemente su di lui. Non si tratterebbe affatto della prima volta che il club partenopeo lo adocchi. L’idea è quella di rinforzare il reparto offensivo dei campioni di Italia proprio con il suo arrivo. Si tratterebbe di un acquisto davvero eccellente per il club.

La sua valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Una cifra che, però, potrebbe anche aumentare nel corso di queste settimane. L’idea del numero uno azzurro è quella di chiederlo in prestito, magari anche con diritto di riscatto. Anche se bisogna fare molto presto visto che, come riportato anche in altre circostanze, la concorrenza è ampia. Le sue prestazioni non sono affatto passate inosservate alle altre squadre di A che sono pronti a bussare alla porta dei pugliesi che potrebbero cedere la loro punta di diamante.