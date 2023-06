Attenta Juve: Giuntoli può portarlo via dal Napoli

Cristiano Giuntoli promesso sposo della Juventus può arrivare in bianconero con un gioiello da Napoli: che beffa per gli azzurri

Cristiano Giuntoli ed il Napoli, un addio che lentamente si sta consumando dopo otto anni insieme. Arrivato dal Carpi su intuizione di Aurelio De Laurentiis, il ds è diventato una pedian importante degli azzurri, fino ad essere uno degli artefici dello scudetto.

Ed ora, dopo il titolo, è pronto a vivere un’altra avventura. Ha già da qualche settimana in mano un accordo con la Juventus ed aspetta solo che De Laurentiis lo liberi dal suo contratto fino al 2024. Nel frattempo il patron azzurro si è concentrato in primis sul nuovo tecnico da ingaggiare, lasciando peraltro fuori da ogni discorso operativo proprio Giuntoli, a dimostrazione di come sia solo questione di tempo il suo addio.

Giuntoli, quindi, vive da separato in casa, in attesa del via libera per una nuova stimolante avventura, ricostruire la Juventus e portarla nuovamente al sucesso. In casa bianconera, in attesa di abbracciare il nuovo ds, hanno promosso Manna in quel ruolo per le prime settimane. Giuntoli, però, sta di fatto già lavorando per la Juve, in attesa di ricoprire ufficialmente quel posto.

Giuntoli alla Juve: porta un regalo da Napoli

Quando sarà presentato ufficialmente, poi, sarà tempo di dedicarsi al mercato. E proprio in tal senso, sembra che Giuntoli come una sorta di regalo di benvenuto potrebbe portare con sé uno dei pilastri del Napoli, fondamentale nella vittoria dello scudetto.

Si tratta di Piotr Zielinski, centrocampista inamovibile nello scacchiere tattico di Spalletti, nel suo ruolo di mezz’ala sinistra. Il polacco ha un futuro tutt’altro che scritto; ha un contratto in scadenza nel 2024 e le trattative per il rinnovo non sono ancora iniziate.

Ha più volte rimarcato di voler restare in azzurro Zielinski, tanto da essere disposto finanche ad abbassarsi lo stipendio, attualmente uno dei più alti in casa partenopea. Eppure Giuntoli può insinuarsi tra proprietà e centrocampista per convincere il classe ’94 a sposare una nuova avventura, con la maglia della Juventus.

Il centrocampo della Juve, d’altronde, ha bisogno di un profondo restyling e soprattutto se dovesse partire Rabiot – il cui contratto è in scadenza tra poco meno di 10 giorni – Zielinski potrebbe essere la perfetta mezz’ala di inserimento che cerca Allegri per il suo gioco.

Vedremo se De Laurentiis cercherà in ogni modo di ostacolare questo scenario, magari allacciando con gli agenti del polacco i primi colloqui per il prolungamento del contratto.