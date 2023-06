Mercato Napoli, pista libera per l’attaccante: assist della Lazio

Mercato Napoli, arrivano degli sviluppi per così dire indiretti. Per il colpo in avanti arriva la svolta inattesa, dal momento che c’è un autentico assist di mercato da parte della Lazio. L’attaccante adesso può arrivare per davvero, dal momento che la strada può essere considerata spianata.

Il Napoli sul mercato, per necessità dettate anche dai movimenti in uscita, qualcosa dovrà farlo. Sono tanti, infatti, come è normale che sia dopo la straordinaria impresa compiuta nella stagione precedente, i calciatori sul taccuino dei grandi club mondiali. Rifiutare tutte le offerte che stanno arrivando e che arriveranno sarà molto difficile, ma la società dovrà essere pronta a rimpiazzare i partenti. Per questo motivo si stanno muovendo in maniera importante le pedine in avanti per il primo grande colpo. E l’assist, in maniera sorprendente, arriva proprio dalla Lazio di Maurizio Sarri. Andiamo a vedere di che cosa si tratta.

Mercato Napoli, svolta per l’attaccante

Sono tanti, allo stato attuale delle cose, le voci che vogliono alcuni dei giocatori più in vista del Napoli sul taccuino di top club e società dell’Arabia Saudita. In tal senso, arrivano sviluppi a dir poco significativi e che riguardano la ormai imminente partenza di Hirving Lozano proprio verso il Medio Oriente.

Con il messicano fuori, infatti, sulla corsia di destra si crea un vuoto in zona offensiva. E la società è pronta ad intervenire in maniera importante. Il primo nome della lista è quello di Riccardo Orsolini, attaccante di proprietà del Bologna e con un contratto fino al 2024. Al momento è distante l’accordo per il suo rinnovo e di conseguenza tutto porta all’addio. In tal senso, i felsinei sembrano essersi decisi circa il suo sostituto, dal momento che ha messo seriamente nel mirino Cancellieri della Lazio, che i capitolini vogliono cedere in prestito per permettergli di crescere e di giocare con continuità.

Orsolini al Napoli, arriva la svolta

Con il giovane della Lazio in Emilia, si spalancano, di fatto, le porte della cessione per Orsolini, che piace al Napoli ma anche alla Lazio. In tal senso, però, c’è da considerare che per i capitolini la priorità è Domenico Berardi e, di conseguenza, anche da questo punto di vista la strada dovrebbe essere per così dire spianata.