Messi-Arabia, la clausola social da capogiro: le cifre

Messi ha sposato ufficialmente il progetto dell’Inter Miami, ma si registra comunque un accordo con l’Arabia Saudita: cifra da capogiro

Quella da poco terminata è stata una stagione a due volti per Lionel Messi. Lo scorso dicembre il fuoriclasse di Rosario è riuscito finalmente ad alzare al cielo da capitano la Coppa del Mondo, trionfando con l’Argentina al Mondiale in Qatar. La ‘Pulce’ è stata il faro che ha guidato la ‘Seleccion’ verso uno storico successo.

Erano più di trent’anni, infatti, che la compagine sudamericana non saliva sul tetto del mondo. Grazie alla vittoria sofferta in finale contro la Francia, Messi ha potuto quantomeno raggiungere, se non addirittura superare, il mito intramontabile delle leggenda Diego Armando Maradona. L’ex Barcellona si siede di diritto a capotavola nell’Olimpo del calcio e non è detto che rivedremo in futuro un giocatore del genere, capace di mettere a referto giocate a dir poco straordinarie.

Allo stesso tempo, però, si è conclusa malamente l’avventura al Paris Saint Germain. L’inizio della fine è rappresentato dall’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League per la seconda volta consecutiva. Da anni la coppa dalle grandi orecchie è l’obiettivo numero uno del club parigino e il ricchissimo patron Al-Khelaifi sperava che l’approdo del classe ’87 (ormai prossimo ai 36 anni) potesse dare la svolta definitiva in tal senso.

Ma le cose sono andate ben diversamente. Messi, infatti, non si è mai integrato pienamente nel nuovo contesto e le sue prestazioni all’interno del rettangolo verde di gioco, inevitabilmente, ne hanno risentito. Alla fine si è giunti alla rottura insanabile, complice un viaggio in Arabia Saudita dell’attaccante non concordato con la società francese.

Da qui la decisione di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno, sposando ufficialmente il progetto dell’Inter Miami targato David Beckham (MLS). Messi era stato anche tentato da un’offerta faraonica proveniente dall’Arabia, ma poi la scelta è ricaduta sull’America dove comunque continuerà a guadagnare parecchi soldi.

Messi, accordo di sponsorizzazione con l’Arabia Saudita: i dettagli

Messi, però, non ha rifiutato affatto l’ipotesi di ricoprire il ruolo di uomo immagine per il paese saudita. Stando a quanto riferisce il quotidiano statunitense ‘The New York Times’, il fenomeno argentino avrebbe suggellato un legame di sponsorizzazione.

Tale accordo, sempre secondo la fonte citata, potrebbe fruttare a Messi la bellezza di 22,5 milioni di euro in tre anni, che prevedono opere di beneficenza, poche apparizioni commerciali della ‘Pulce’ sul territorio arabo ed una manciata di post sui suoi social, oltre che alcune vacanze completamente pagate nel regno con la sua famiglia.

Né Messi né il governo saudita hanno confermato pubblicamente i dettagli in questione, rifacendosi alle numerose clausole di riservatezza firmate dall’ex Barcellona. Dunque, nessuno commento finora da tutte le parti in causa, ma il collegamento Messi-Arabia Saudita è più vivo che mai.