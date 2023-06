Erjona, il costume è un filo: la visione lascia senza fiato

Ancora un altro grande post che porta la firma di Erjona Sulejmani. Il suo nuovo capolavoro sta raccogliendo il successo che merita di essere visionato nella migliore maniera possibile

Non è affatto un mistero che il suo account ufficiale di Instagram stia raccogliendo il successo che merita. Ovviamente ci stiamo riferendo all’impressionante numero di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che non si perdono affatto un singolo aggiornamento da parte sua. Anche in questa occasione si è davvero superata.

Con l’avvicinarsi dell’estate (che a questo punto si preannuncia sempre più bollente) la bellissima Erjona ci delizia con un costume che sembra essere davvero soltanto un filo. Per non parlare del suo fisico che non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione e che merita di essere osservato con tutta la cautela di questo mondo.

Erjona Sulejmani, da rimanere senza fiato: che visione

I suoi follower stavano aspettando con ansia un’altra sua meraviglia dal suo account ufficiale social. Ed anche in questo caso non sono rimasti affatto delusi. Un costume che mette in risalto tutte le sue importanti e straordinarie forme che meritano molto. Il nero è un colore che le sta davvero divinamente e lo ha dimostrato anche in questo caso. Occhiali da sole in bella vista, filo di trucco che in questi casi non deve mai mancare e si va a conquistare le spiagge d’Italia. Per non parlare delle sue gambe che sembrano quasi non finiscano mai.

Un fisico a dir poco eccezionale. Un gommone palesemente in difficoltà per via della sua importante “presenza”. Erjona riesce a conquistare tutti i suoi fan con degli scatti a dir poco fantastici. In molti l’hanno conosciuta per essere stata, per anni, la compagna dell’ex calciatore del Napoli, Blerim Dzemaili. La loro love story è poi giunta al termine. Successivamente, però, lei ha avuto un importante successo nel suo campo (è una affermata imprenditrice).

Sempre in giro per il mondo per lavoro e per concedersi qualche giorni di meritato e sano relax. In attesa che arrivi l’estate e le vacanze anche per lei, ci concentriamo con questi suoi importanti scatti che meritano e non poco. Come riportato in precedenza sono tantissimi i commenti che stanno continuando a piovere del tipo: “Sei la regina di Instagram e dell’estate” fino ad arrivare a “Sei la più bella di tutte“. Tutti hanno ragione.