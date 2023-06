Serie A: Silvestri in una big, il portiere esce allo scoperto

L’ottima stagione dell’Udinese è arrivata grazie anche a Silvestri. Ed ora il portiere esce allo scoperto su un possibile futuro in una big.

Tra gli artefici dell’ottima stagione dell’Udinese c’è anche Silvestri. Le sue parate non solo sono state importante per gli scaligeri, ma hanno attirato l’attenzione di diversi club tanto che le voci nelle ultime settimane sono state diverse.

E proprio Silvestri in queste ultime ore ha parlato di un possibile trasferimento in una big di Serie A in questo calciomercato. Parole che non chiudono ad oggi la porta anche se, almeno per il momento, non c’è nessuna trattativa in corso.

Calciomercato: Silvestri una big, arriva l’annuncio

Silvestri è stato sicuramente uno dei migliori portieri in questa stagione. L’Udinese nella seconda parte di campionato ha sicuramente rallentato, ma non è mai stata realmente coinvolta nella lotta salvezza e questo è merito delle parate dell’estremo difensore. Prestazioni che non sono passate inosservate a diverse big, che hanno segnato il suo nome sul taccuino magari in ottica delle prossime settimane.

Intercettato dai microfoni di calciomercato.it, in onda su TvPlay, a Formentera, Silvestri si è sbilanciato su un possibile trasferimento in una big di Serie A in questo calciomercato svelando anche in parte un suo desiderio. Il portiere ha svelato di essere molto affascinato dalla Roma, club che lo ha cercato in passato anche se alla fine non si è fatto nulla, e questo potrebbe essere un chiaro messaggio a Tiago Pinto, alla ricerca di un secondo portiere di livello per consentire a Rui Patricio di riposare.

Il nome di Silvestri non è da escludere a priori. Resta da capire se l’Udinese si vorrà privare di uno dei migliori di questa stagione. Per il momento non c’è sicuramente nessuna trattativa, ma la Roma potrebbe fare un tentativo considerando che Svilar non ha assolutamente convinto.

Mercato: Silvestri alla Roma, il portiere non chiude

Le parole di Silvestri possono essere un assist a Tiago Pinto in questa sessione di calciomercato. I giallorossi, infatti, sono alla ricerca di un portiere e Gollini, candidato numero uno, sembra essere vicino alla conferma a Napoli.

Per questo motivo il nome di Silvestri può essere quello giusto, ma resta da capire la volontà dell’Udinese a lasciar partire l’estremo difensore e dello stesso calciatore di accettare un ruolo di vice anche se in una squadra sicuramente molto importante.