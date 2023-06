Cristina Buccino da infarto in acqua, i fan notano un dettaglio: che curve

Cristina Buccino si rilassa in acqua, lo scatto ravvicinato è da perdere la testa: coronarie degli ammiratori seriamente a rischio

Cristina Buccino sta regalando spettacolo come prevedibile. La modella ed ex showgirl calabrese ci ha sempre abituato molto bene, ma in estate è solita dare il meglio di se stessa, con scatti sui social destinati a infiammare l’atmosfera a livelli insostenibili.

38 anni compiuti da poco, c’è un motivo per cui viene definita, insieme alle sue sorelle, che di fascino pure ne hanno da vendere, la Kardashian italiana. Cristina è una modella da diverso tempo sulla bocca di tutti, diventata famosa a livello internazionale. Guadagnandosi copertine prestigiose e visibilità planetaria con shooting memorabili. Chi ha buona memoria, del resto, ricorda le sue apparizioni televisive come momenti davvero indimenticabili.

Una carriera, quella sul piccolo schermo, che le ha riservato non poche soddisfazioni, ma che a un certo punto Cristina ha deciso di interrompere. Capendo che la sua strada era quella di concentrarsi esclusivamente sulla sua carriera di modella e di influencer. Con oltre tre milioni di followers su Instagram, è largamente una delle bellezze italiane più cliccate sui social. Capace di offrire visioni a dir poco indimenticabili e senza soluzione di continuità.

Cristina Buccino, nella piscina idromassaggio il lato A fa capolino tra la schiuma: lo zoom è inevitabile

Che Cristina sarebbe stata una delle principali star dell’estate lo sapevamo. Ma gli scatti che sta postando da Ibiza stanno superando ogni immaginazione. Un trionfo di sensualità seducente ed esplosiva, che trova il suo apice in questo momento di relax nella piscina idromassaggio.

Tra la schiuma, spunta la scollatura al naturale, senza costume. Un gioco provocante di trasparenze che non può lasciare indifferenti gli ammiratori, i like e i commenti entusiasti si sprecano e in moltissimi fanno sicuramente ricorso allo zoom per non perdersi nemmeno un dettaglio di questo scatto così eccezionale. Quando si tratta di accendere la passione e la fantasia degli ammiratori, Cristina ha davvero pochi eguali. E se le premesse sono queste, continuerò a regalarci scatti sempre più audaci, fino a farci perdere il respiro. Il segnale è stato lanciato, la Buccino vuole essere la presenza femminile più seducente della bella stagione sui social. E sarà dura resisterle per tutti, questo è poco ma sicuro.