Juve, colpo Milinkovic-Savic: ecco cosa manca per chiudere

Milinkovic-Savic è in scadenza di contratto giugno 2024 con la Lazio e in estate potrebbe finire alla Juventus: ecco cosa serve per la firma

Il futuro appare alquanto incerto e sarà estremamente complicato rialzare la testa fin da subito. Le inchieste sportive hanno condizionato non poco il percorso della Juventus, che a causa della penalizzazione, inflitta dalla Corte d’Appello Federale, non potrà prendere parte alla prossima edizione della Champions League.

Nonostante i bianconeri abbiano conquistato sul campo l’accesso alla massima competizione europea. Tale situazione, inevitabilmente, incide in maniera negativa sul fronte calciomercato, dove la ‘Vecchia Signora si è già attivata per cercare di potenziare il più possibile la rosa di mister Massimiliano Allegri. In questo momento storico servono dei sacrifici per tornare a splendere come un tempo, ma ovviamente la strada è in salita e cadere adesso è assai semplice.

Ad ogni modo, il fascino della Juventus rimane, perciò non è affatto da escludere che la compagine torinese riesca a mettere a referto un colpo da novanta. Ed ecco che viene subito in mente il nome di Sergej Milinkovic-Savic, che come noto presenta un contratto in scadenza il 30 giugno 2024 con la Lazio targata Claudio Lotito.

La trattativa per il rinnovo del centrocampista serbo non è decollata, di conseguenza è aumentata notevolmente la probabilità di una partenza dell’ex Genk. Altrimenti i biancocelesti andrebbero incontro ad una dolorosissima perdita a parametro zero, uno scenario che il calciatore stesso preferirebbe evitare visto il legame profondo col club capitolino.

Ma qual è oggi il prezzo di Milinkovic-Savic? Neanche a dirlo, Lotito non può più pretendere cifre astronomiche per il suo gioiello, considerando l’intricata situazione contrattuale. Il patron biancoceleste, presumibilmente, direbbe sì di fronte ad un’offerta da 35-40 milioni di euro, senza l’inserimento di contropartite. Tornando alla Juventus, i bianconeri apprezzano tantissimo il classe ’95 e sognano di acquistarlo da parecchio tempo.

Calciomercato Juventus, affare Milinkovic-Savic: intreccio di fuoco con Rabiot

Questa estate potrebbe rappresentare l’ultima occasione per dare vita al matrimonio tra la ‘Vecchia Signora’ ed il centrocampista serbo, che lo scorso 27 febbraio ha compiuto 28 anni. Il giocatore, dal canto suo, si trasferirebbe volentieri in quel di Torino.

E allora cosa serve per arrivare alla fumata bianca? Qui entra in gioco Adrien Rabiot. La dirigenza juventina e l’ex Paris Saint Germain sono in trattative per il rinnovo dell’accordo scritto in scadenza il 30 giugno e filtra ottimismo nel mondo Juventus. Come riferisce il quotidiano ‘Tuttosport’, entro venerdì si attende una risposta definitiva di Rabiot e della sua madre-agente all’ultima offerta di prolungamento avanzata dai bianconeri.

In caso di mancanza di riscontri però, sempre secondo la fonte citata, la Juve dirotterebbe con decisione su Milinkovic-Savic per sostituire la mezz’ala francese. Dunque, l’eventuale approdo di Milinkovic alla Continassa è strettamente legato al futuro di Rabiot. Il tempo scorre e la temperatura si alza.