Wanda straripante in costume: lato A incontenibile

Anche in questa occasione non ha per nulla deluso le aspettative. Lo conferma il suo ultimo ed importante post che ha deciso di pubblicare su Instagram – FOTO

Da rimanere completamente senza parole. D’altronde non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questo caso ha veramente esagerato ed allo stesso tempo superato il “limite”. La bellissima showgirl argentina ha deciso di pubblicare un nuovo ed interessane capolavoro sul suo canale.

Non è affatto un mistero che la ‘Wandona’ nazionale pubblichi questo tipo di scatti, ma in questo caso ha fatto vedere a tutti le sue importanti qualità e soprattutto forme. Un vero e proprio capolavoro in costume che sta raccogliendo il successo che merita: ovviamente ci stiamo riferendo a “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower.

Wanda Nara, il selfie dall’alto è ipnotico: da urlo

Un selfie che non ha affatto bisogno di alcun tipo di presentazione. Una ripresa dall’alto che manda ko tutti i suoi fan. Gli stessi che non stavano aspettando altro se non un suo nuovo post dove poter lasciare un più che meritato “mi piace”. Ed anche in questo caso non ha deluso le aspettative. La nativa di Buenos Aires continua a colpire il cuore di tutti i suoi seguaci che rimangono senza parole.

Con queste temperature, a dir poco bollenti, non ha potuto fare altro se non indossare questo costume che mette in risalto tutto il suo straordinario repertorio. Occhi che fissano l’obiettivo della fotocamera, filo di trucco che in queste occasioni non deve mai mancare e si va a conquistare tantissimi “like”. Con un bel cocktail in mano e si va a godersi questa giornata di puro e sano relax.

Tantissimi sono i commenti che stanno “piovendo” sotto il suo post. Da un banalissimo “Sei meravigliosa” fino ad arrivare a “La regina di Instagram e di questa estate sei solamente tu“. In questi ultimi mesi si sta parlando molto di lei (nel mondo del gossip) per quanto riguarda la (possibile) rottura con il marito Mauro Icardi. Non è un mistero che tra i due le cose non vadano affatto a gonfie vele.

Allo stesso tempo, però, l’attaccante non molla e sta facendo di tutto per conquistare nuovamente il suo amore. Lei, nel frattempo, continua a pubblicare altre foto piccanti dal suo account. Proprio come quest’ultima che ha spiazzato i suoi fan.