Giuntoli e la Juve, il finale beffa che spiazza tutti

Il Napoli è ancora in attesa di conoscere in via definitiva il futuro di Cristiano Giuntoli. Fissato il giorno del nuovo contatto con De Laurentiis

I cambiamenti in casa Napoli non sono ancora finita. Rudi Garcia al posto di Luciano Spalletti è stato solo il primo passo della calda estate partenopea che attende il club di Aurelio De Laurentiis. All’ombra del Vesuvio c’è anche da sciogliere definitivamente il nodo legato del destino di Cristiano Giuntoli, che è da qualche tempo nel mirino della Juventus.

Le stesse strategie di mercato del Napoli passano inevitabilmente anche dall’addio o meno dell’attuale direttore sportivo, che arrivò nel 2015 dal Carpi costruendo nel tempo una squadra vincente con un progetto ben strutturato e sostenibile. Skills quelle di Giuntoli che interessano, e non poco, alla Juventus, che pure dovrà ripartire dopo un biennio di enormi difficoltà sotto ogni punto di vista.

Il contratto del ds azzurro col club di De Laurentiis è ancora in vigore fino al giugno 2024 ma potrà trattare l’uscita anticipata, di cui ormai si parla già da qualche tempo. Al netto degli inevitabili ostacoli ogni scenario è ancora percorribile, anche se il tempo inizia a stringere e bisognerà quanto prima trovare una soluzione in grado di soddisfare le parti in causa.

Calciomercato Napoli, Giuntoli-Juventus rischio beffa: la data dell’incontro con De Laurentiis

Da ormai diverso tempi i vertici juventini pensano al nome di Cristiano Giuntoli per ripartire con decisione da una nuova figura. Un progetto nuovo ed una ventata d’aria fresca per i bianconeri, che anche nell’ultima annata hanno raccolto parecchie delusioni tra il campo e ciò che è accaduto al di fuori a livello societario.

Ad approfondire ulteriormente la questione ci ha pensato il giornalista Ivan Zazzaroni sulle colonne del ‘Corriere dello Sport’ in cui ha sottolineato come si narri anche di un’offerta scritta per Giuntoli dalla Juventus, anche se le parti smentiscono visti i tempi. Si tratterà quindi l’uscita anticipata dal Napoli da parte del direttore sportivo, tanto ambito dal club bianconero.

A tal proposito, come evidenziato dalla stessa fonte, il giorno del nuovo incontro con De Laurentiis dovrebbe essere il 29 giugno, il tutto a poche ore di distanza dalla deadline fissata da Scanavino. In questo senso potrebbe persino materializzarsi la beffa: in caso di mancato accordo tra il presidente azzurro e Giuntoli la Juventus andrebbe infatti a proseguire il proprio cammino dirigenziale con Giovanni Manna. Tutto è in divenire e non vanno esclusi colpi di scena.