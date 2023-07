Addio Napoli e destinazione shock: va in Serie B

Continua l’emorragia di addii in casa Napoli: va in serie B. Destinazione shock per l’ultimo in ordine di tempo ad abbandonare la nave azzurra.

Nel corso della presentazione ufficiale della squadra, a Dimaro Folgarida, il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha ufficializzato il rinnovo di uno degli eroi del terzo tricolore mandando ancora più in delirio le migliaia di tifosi accorsi, mai così tanti nella storia delle presentazioni della squadra del club azzurro.

Giovanni Di Lorenzo, tra i principali artefici del terzo scudetto, ha rinnovato il proprio contratto fino al 2028, con opzione per il 2029. In pratica, il capitano si lega a vita ai colori azzurri candidandosi autorevolmente a nuova bandiera del Napoli.

Ma, come nel suo costume, il vulcanico e istrionico patron azzurro non si è limitato a ufficializzare il rinnovo contrattuale del capitano Di Lorenzo ma ha anche lanciato un avviso ai naviganti: “In arrivo altri nomi, vedremo chi ama Napoli e chi ambisce ad altri lidi“.

Gianluca Gaetano, addio Napoli: va in Serie B al Bari

Dopo aver rifiutato la sontuosa offerta dell’Al Ahly (triennale da 12 milioni di euro netti all’anno) anche Piotr Zielinski è vicino ad allungare il proprio contratto in essere che scadrà il prossimo 30 giugno.

D’altra parte, il centrocampista polacco non ha mai fatto mistero del proprio amore per Napoli e per i colori azzurri. Anche Gianluca Gaetano ama Napoli e il Napoli, non fosse altro perché rispettivamente vi è nato (per la precisione, a Cimitile, comune dell’hinteland partenopeo) e cresciuto calcisticamente. Tuttavia, secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Repubblica’, il classe 2000 potrebbe lasciare il club azzurro in prestito in questa finestra di mercato.

D’altronde, nella scorsa stagione il centrocampista ha trovato poco spazio anche se è riuscito a firmare, nell’ultimo match contro la Sampdoria, la sua prima rete in A e con la maglia del Napoli.

Ad attenderlo a braccia aperte il Bari di cui è Presidente Luigi De Laurentiis, primogenito del patron azzurro. Per i ‘galletti’ pugliesi, che hanno visto sfumare all’ultimo minuto della finale di ritorno dei play-off contro il Cagliari la promozione in Serie A, il centrocampista cresciuto nel vivaio azzurro sarebbe un innesto di assoluto spessore.

In cadetteria, infatti, Gianluca Gaetano, a dispetto della sua giovane età e quindi poca esperienza, può fare la differenza garantendo qualità, assist e anche un buon bottino di gol. Lo ha dimostrato nelle file Cremonese, due stagioni fa, trascinando i grigiorossi (7 gol e 5 assist in 35 presenze) alla storica promozione nella massima serie dopo 26 anni dall’ultima volta quando sulla panchina dei lombardi sedeva Gigi Simoni, indimenticato ex del Napoli.