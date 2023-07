Affare Napoli-Salernitana: colpo a sorpresa

Un colpo a sorpresa in casa Napoli. La dirigenza ci sta pensando ed il tutto riguarda anche la Salernitana.

Il Napoli sta lavorando a Dimaro per la prima fase del ritiro pre stagionale che proseguirà, poi, in quel di Castel di Sangro.

Al tempo stesso, però, la società resta molto vigile sul mercato e su quelle che sono le situazioni interne alla rosa azzurra. C’è da capire come migliorare una squadra che ha appena vinto lo Scudetto, impresa ovviamente ardua per chiunque. Eppure, dopo l’addio di Luciano Spalletti c’è stata la decisione da parte del patron azzurro di dare tutto nelle mani di Rudi Garcia.

All’ex allenatore della Roma, adesso, il compito di tenere la squadra partenopea su un livello alto, tale da consentire ai tifosi di poter sognare anche il quarto Scudetto. Certo, le altre big del campionato italiano non stanno di certo a guardare. Inter, Milan e Juventus già si sono mosse sul mercato ed hanno portato a casa delle operazioni molto interessanti. Certo, c’è ancora molto da fare e da capire. In casa rossonera, ad esempio, l’addio di Tonali ha sorpreso tutto, cosi come il più che probabilmente mancato ritorno di Lukaku in nerazzurro, senza dimenticare quelle che sono le situazioni di Chiesa e Vlahovic per la Vecchia Signora.

Il Napoli, nel frattempo, pensa a quello che è il suo orticello. L’addio di Kim Min-Jae ha fatto molto male ai tifosi ma se ne parlava da tempo. Alla fine è stato il Bayern Monaco a strappare il giocatore alla squadra partenopea che adesso dovrà cercare un profilo adeguato per sostituire l’ex difensore del Fenerbahce.

Napoli, occhio all’affare con la Salernitana: spunta il nome

Non soltanto la difesa al centro della lista della spesa del club azzurro. Il tutto è nelle mani di Chiavelli, Micheli e Mantovani, trittico al quale sono stato affidati per intero i lavori dopo l’addio di Cristiano Giuntoli. Certo, sempre sotto l’attenta supervisione del presidente Aurelio De Laurentiis che non vuole perdersi niente di quello che accade in sede di calciomercato.

Dunque, oltre alla difesa si guarda anche al centrocampo, in attesa di capire quale sarà il destino di un giocatore molto chiacchierato come Piotr Zielinski. Secondo quanto riportato dal profilo Twitter ‘NapoliReport’ che cita Gianluca Di Marzio, un nome che potrebbe intrigare il Napoli sarebbe quello di Lassana Coulibaly.

Il profilo interessa al Napoli che, però, non ha avuto ancora nessun contatto con la Salernitana. Le prossime saranno ore decisive per capire se andare a tentare il contatto e conseguentemente l’affondo oppure lasciare la pista Coulibaly nel cassetto delle possibilità.