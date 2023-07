Svolta Vlahovic ‘grazie’ a Kane: 80 milioni bonus inclusi

By

Svolta sul futuro di Vlahovic, arriva una notizia che potrebbe cambiare in maniera radicale il calciomercato della Juventus.

E’ sicuro. E’ probabile. Forse. Quando si parla del futuro del centravanti serbo della Juventus le precauzioni verbali non sono mai abbastanza. Se è vero che attorno a DV9 ruota buona parte, se non tutto, il mercato della società bianconera, è pur vero che, fino ad oggi, alle tante voci non sono seguite offerte concrete.

La Juventus è negli Stati Uniti per una tournée che è iniziata subito nella maniera peggiore… ma per il Barcellona. La formazione catalana, che avrebbe dovuto affrontare la Juventus nella gara d’esordio, è stata bloccata infatti da un virus intestinale che ha colpito diversi suoi giocatori. Gara annullata ed obiettivo quindi puntato sulla seconda sfida della formazione di Allegri, quella contro il Milan, prevista per giovedì 28 luglio.

Cristiano Giuntoli ha seguito la squadra negli Stati Uniti. Il neo direttore tecnico bianconero prosegue il mercato anche in terra americana. L’incontro con il Barcellona è saltato ma la gara più importante con i blaugrana si gioca su un altro campo. Frank Kessié, centrocampista dei catalani, è obiettivo dichiarato del duo Allegri-Giuntoli e la Juventus intende andare a dama. Al più presto. Ma il pensiero principale è sempre un altro

Svolta Vlahovic, stavolta ci siamo?

Dusan Vlahovic è il recente passato, il presente e rientra, a pieno titolo, nel progetto futuro della Juventus, almeno fino a quando non si presenterà un club con in mano un’offerta concreta e sostanziosa, non inferiore agli 80 milioni di euro. A quel punto potrebbero partire le valutazioni della società bianconera.

A Torino, Cristiano Giuntoli, ha lasciato il suo nuovo braccio destro, Giovanni Manna. Il giovane direttore sportivo lavora a stretto contatto con il direttore tecnico, coordinando idee e strategie. Il mercato internazionale ruota, al momento, attorno ai grandi attaccanti e si è in attesa dell’evento che potrebbe poi dare il via ad un entusiasmante effetto domino. Kylian Mbappé è stato messo fuori rosa dal PSG e il suo passaggio al Real Madrid sembra ormai soltanto questioni di giorni, se non di ore.

A quel punto l’attaccante più conteso in questa sessione di mercato, fuoriclasse francese a parte, l‘inglese Harry Kane, potrebbe accasarsi al Bayern Monaco o presso lo stesso PSG. Ecco, quindi, che sulla scena principale del calciomercato europeo potrebbe comparire il Tottenham, che una volta ceduto il suo quotato centravanti, potrebbe investire buona parte del ricavato per sostituirlo nella maniera migliore. E chi meglio di Dusan Vlahovic potrebbe sostituire il centravanti della nazionale inglese?

Il Tottenham ha già versato alla Juventus 30 milioni di euro per il riscatto di Kulusevski. Con altri 80 milioni di euro cash, da presentare come offerta alla società bianconera per il centravanti serbo, potrebbe portare a Londra anche Vlahovic. Sicuro. Probabile. Forse.