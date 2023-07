Federica Nargi accavalla le gambe, ma il vestito si apre: visione bollente

Federica Nargi ancora una volta fa scoppiare il web: l’ultimo scatto è rovente, i fan ancora a bocca aperta.

Lo show business in Italia è, da anni, un calderone pieno di personaggi di dubbio gusto che nel giro di una manciata di ospitate lascia rapidamente il passo a nuovi ‘vip’. Chi invece sembra davvero voler rimanere per sempre sulla cresta dell’onda è la bellissima Federica Nargi.

Bella sì ma anche brava, visto che il suo successo in ambito lavorativo ha toccato diversi settori. Federica Nargi nasce a Roma il 5 febbraio 1990 e ha iniziato a muovere i primi passi come modella. Un discreto successo, dopo aver posato per molti brand famosi, l’ha poi vista consacrarsi definitivamente su Canale 5. Antonio Ricci, ideatore di ‘Striscia la Notizia‘, la scelse al fianco della bionda Costanza Caracciolo per accompagnare le notizie fornite da Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio. E la Nargi, sin da subito, mostrò una grande naturalezza davanti alla telecamera.

Federica Nargi sui social è molto attiva, in particolar modo su Instagram dove ha costruito una solidissima fan base che ha toccato quota 4,2 milioni di seguaci. Un successo strepitoso. L’ex velina posta con continuità foto in famiglia, in vacanza – come sta accadendo spesso nelle ultime settimane – ma anche impegnata sui suoi lavori. Likes e commenti non mancano proprio mai.

Ha lavorato spesso in tv e il suo ultimo impegno è stato al fianco del trio comico ‘Gialappa’s Band’ nel programma ‘GiallapaShow’. È molto amata apprezzata non solo dagli uomini ma anche dalle donne che le riconoscono una bellezza quasi iconica, mai volgare e decisamente pulita.

Federica Nargi da urlo: occhio al vestito

Per quello che riguarda la sua vita privata, è dal marzo 2009 che è affiancata dall’ex bomber di Juventus e Milan Alessandro Matri. Una coppia molto unita e felice che negli ultimi anni ha avuto anche due bellissime bambine: Beatrice di 4 anni e Sofia di 6. Dopo Ponza e Ibiza, la Nargi ha scelto una nuova tappa per rilassarsi, ricaricare le batterie e mostrarsi più sexy che mai.

L’estate è già bollente da qualche settimana ma intanto Federica Nargi, in vacanza a Formentera, ha voluto stupire proprio tutti con una foto davvero piccante. L’ex velina si è mostrata con un vestitino giallo largo, seduta su uno sgabello in mezzo al verde. L’occhio, però, cade inevitabilmente sulle lunghe gambe della showgirl romana che accavalla con disinvoltura in una posa naturale che trasmette tanto sensualità quanto dolcezza.

Likes e commenti, in una manciata di ore, sono schizzati alle stelle. I fan hanno esaltato la bellezza della Nargi, le sue curve esplosive ed un fisico che oggi più di ieri è parso in una forma decisamente perfetta. Un nuovo scatto, ancora un successo: la fama di Lady Matri non vuole proprio saperne di stopparsi.