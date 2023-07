“De Laurentiis ha un c**o infinito”: annuncio shock

Fanno discutere alcune dichiarazioni dell’ex portiere Soviero, che ha parlato del mercato del Napoli e del presidente Aurelio De Laurentiis.

Lo scudetto vinto dal Napoli nella scorsa stagione, il terzo della storia del club partenopeo e il primo dall’epoca di Diego Armando Maradona, è stato sicuramente frutto del grande lavoro della squadra allenata magistralmente da Luciano Spalletti e delle grandi prestazioni dei calciatori, ma anche di chi, questi calciatori, li ha portati in rosa.

Nonostante le polemiche dovute agli addii eccellenti avvenuti la scorsa estate, con le partenze di Lorenzo Insigne, Dries Mertens, David Ospina, Kalidou Koulibaly e Fabián Ruíz, la squadra ha saputo trovare gli innesti giusti per sostituire questi grandi campioni. Anzi, i nuovi acquisti non solo non hanno fatto rimpiangere i partenti, ma hanno fatto ancora meglio, riportando in Campania un titolo che mancava da ben 33 anni.

Napoli, Soviero su De Laurentiis: “Se mettesse una mano nel water pescherebbe un’aragosta”

Giocatori come Kim Min-jae, Giacomo Raspadori, Giovanni Simeone e soprattutto Khvicha Kvaratskhelia hanno dato alla squadra quel qualcosa in più che ha permesso agli azzurri di dominare il campionato prendendosi già a settembre la vetta della classifica e non lasciandola fino a fine stagione. Intuizioni straordinarie non solo del reparto scouting ma anche del presidente Aurelio De Laurentiis, sempre molto presente nel mercato della squadra.

Proprio di questo ha parlato, durante un’intervista a 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, l’ex portiere Salvatore Soviero, grande tifoso napoletano nonostante non abbia mai vestito la maglia azzurra. All’ex Genoa, famoso più che per le sue prestazioni in campo per il carattere fumantino, la schiettezza e per un famoso video di improperi contro un guardalinee che gira da anni su internet anche grazie a trasmissioni come Mai dire Gol, è stato chiesto un paragone tra l’attuale patron e il presidente degli altri due successi nazionali Corrado Ferlaino.

Ecco le sue parole: “Quando vinci è sempre il massimo per tutti. Non penso però che De Laurentiis, anche se avesse avuto le risorse, avrebbe portato Maradona a Napoli. Sono due personalità che sarebbero state destinate a scontrarsi. Ferlaino resterà sempre quello che ha portato a Napoli il più grande calciatore di tutti i tempi, e solo per questo vincerebbe a mani basse. La lungimiranza e la progettualità dell’attuale presidente sono fuori di dubbio”.

L’ex numero 1 continua, con la sua solita schiettezza: “De Laurentiis però ha una dote che altri presidenti non hanno: ha un c**o infinito. Se mettesse una mano nel water pescherebbe un’aragosta! La scorsa stagione, va detto, ha avuto ragione lui, nessuno ci avrebbe creduto. Sono convinto che, se non avesse parlato, il Napoli avrebbe potuto anche vincere la Champions. Ogni volta che parla emette negatività. Se stesse in silenzio per tutta la stagione e si sfogasse solo alla fine saremmo tutti più contenti!”