Calciomercato Napoli, scelto il sostituto di Kim: arriva dalla Serie A

By

Il calciomercato del Napoli, dopo le ultime settimane di stallo, sta finalmente per entrare nel vivo, come confermato anche dallo stesso De Laurentiis ieri durante la presentazione della squadra in piazza a Dimaro.

Il presidente azzurro ha infatti ufficializzato che il mercato dei campioni d’Italia finalmente si infiammerà dal 28 luglio al 12 agosto, in pratica durante il ritiro fase 2 a Castel di Sangro, periodo durante il quale il Napoli chiuderà per l’arrivo del fantomatico sostituto di Kim Min Jae.

Nel corso di queste settimane tantissimi nomi di difensori sono stati accostati alla formazione di Rudi Garcia, ma alla fine potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A il giocatore che possa fare al caso dei campioni d’Italia.

Calciomercato Napoli: il sostituto di Kim arriva dalla Serie A

Importanti novità, finalmente, arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che leggermente indietro nella tabella di marcia rispetto alle rivali è pronta a recuperare strada mettendo a segno un paio di colpi nelle prossime settimane. In attesa di qualche uscita il club di De Laurentiis starebbe seguendo diversi profili che possano fare al caso del gioco e delle idee di Rudi Garcia, ma al momento la priorità del presidente e del direttore sportivo Meluso è quella di mettere a disposizione dell’allenatore francese un nuovo difensore centrale.

Sostituire Kim in questo calciomercato sarà il compito più complicato che la dirigenza del Napoli dovrà affrontare, ma nel corso degli anni il club campione d’Italia ci ha abituati ad assi nella manica sui quali nessuno avrebbe praticamente mai scommesso un euro, come successo proprio un anno fa col coreano. Trovare un giocatore dalle caratteristiche simili al neo difensore del Bayern Monaco è praticamente impossibile, ma dopo un lungo e parsimonioso casting, nonostante tutte i nomi che sono usciti fuori, il Napoli avrebbe deciso di puntare su un profilo che tanto bene ha fatto in Serie A e che metterebbe d’accordo tutta l’area tecnica.

Stando a quanto riportato da Il Mattino, infatti, per sostituire Kim in questo calciomercato De Laurentiis starebbe pensando a Jaka Bijol dell’Udinese.

Napoli su Bijol: l’Udinese fissa il prezzo

L’ultimo nome caldo per la difesa del Napoli parrebbe essere quello di Jaka Bijol dell’Udinese. Sloveno classe ’99, nella passata stagione si è messo in mostra con i bianconeri attirando l’attenzione non solo dei campioni d’Italia ma anche di altri top club di Serie A, fra cui l‘Inter.

Al momento, però, l’ipotesi Napoli sembrerebbe essere quella più calda per Bijol, visto e considerato che De Laurentiis lo reputa un valido sostituto di Kim. Nulla ancora di concreto pare essere stato però registrato fra gli azzurri e l’Udinese che, comunque, quasi a coprirsi, avrebbe iniziato a fissare il prezzo del proprio difensore.

Stando a dati Transfermarkt, infatti, per lasciar partire Bijol in questo calciomercato l’Udinese chiederebbe almeno 10 milioni di euro, cifra che potrebbe anche aumentare in caso di asta con altri club.

Napoli, non solo Bijol: tutti i nomi per la difesa

Jaka Bijol non è l’unico nome che il Napoli starebbe seguendo per sostituire Kim Min Jae in questo calciomercato. Oltre allo sloveno, infatti, i campioni d’Italia continuano a monitorare le situazioni legate a Kevin Danso del Lens e Max Kilman del Wolverhampton, che ad oggi rappresentano essere i preferiti della dirigenza azzurra.