Chiesa-Liverpool, lo scambio è stellare!

Il figlio d’arte potrebbe davvero dire addio alla Juventus nelle prossime settimane: intrigante operazione con Klopp

Poco meno di un mese all’esordio stagionale in Serie A per la Juventus di Massimiliano Allegri che il prossimo 20 agosto affronterà alla ‘Dacia Arena’ l’Udinese. Un test già impegnativo: nell’attesa, però, il pensiero vola ben lontano.

Al calciomercato che, durante una delle estati più calde degli ultimi anni, vedrà certamente la Juventus come una delle regine assolute. Ci penserà Cristiano Giuntoli, fresco della firma come neo ds della ‘Vecchia Signora’, a cercare di rilanciare un progetto che da anni sta ormai deludendo le aspettative. L’intenzione, attraverso acquisti e cessioni mirati, rimane quella di tornare a competere ai massimi livelli. Magari arrivare già l’anno prossimo ad insidiare il dominio del Napoli che, senza troppi problemi, ha agguantato un tricolore che mancava da ben 33 anni.

Alla Juve pesano sicuramente le partenze di Cuadrado, Paredes e soprattutto Angel Di Maria. In tal senso, al di là di chi arriverà nelle prossime settimane, il rischio è che altri big possano dire addio. In attacco c’è Dusan Vlahovic, il cui feeling con Allegri è ai minimi storici e potrebbe venire sacrificato in nome di un tesoretto da reinvestire subito. Ma attenzione, perchè chi pare proprio orientato a salutare la Juve dopo poco meno di tre anni è Federico Chiesa.

Si è parlato a lungo di come il giocatore, campione d’Europa con l’Italia di Mancini due anni fa, sia stato limitato nell’ultima stagione a causa del brutto infortunio al ginocchio. Ma Chiesa ha fatto ritorno, sfornando prestazioni decisamente convincenti che hanno rilanciato il suo futuro anche dal punto di vista contrattuale.

Klopp ci riprova: scambio folle per Chiesa

Perchè il giocatore, a fine campionato, pare abbia chiesto uno stipendio da 8 milioni più bonus per prolungare il contratto in scadenza nel 2025. Per tale ragione le voci di un suo possibile addio, con la Juve che non pare minimamente intenzionata ad accontentarlo dal punto di vista economico, si fanno sempre più insistenti. A lui starebbe tornando a pensare il Liverpool.

Dopo un’annata disastrosa, Jurgen Klopp ha già battuto diversi colpi per i ‘Reds’ e adesso l’ala ligure sembrerebbe poter diventare una priorità per il Liverpool. Al punto che la proposta che la società britannica avrebbe in mente sarebbe assolutamente clamorosa. Uno scambio, con Chiesa a Liverpool e Diogo Jota in bianconero.

Oltre al cartellino del gioiello portoghese, che nell’ultimo anno ha messo a segno 7 gol e 8 assist in 28 presenze complessive, il Liverpool offrirebbe anche un conguaglio cash. La posizione della Juve, su Chiesa, è chiara. Il giocatore non è incedibile ma per parlare di addio ci sarà bisogno di un’offerta diversa, probabilmente di soli cash: almeno 60-70 milioni di euro.