Annuncio e Napoli gelato: niente da fare, tifosi senza parole

Il centrocampista, più volte avvicinato ai partenopei, ha ormai preso la sua decisione: le sue parole

Il Napoli continua il ritiro a Dimaro in un clima del tutto sereno dove i campioni di Italia ogni giorno sentono sempre più l’affetto dei tifosi. L’arrivo di Victor Osimhen e di Khvicha Kvaratskhelia ha scatenato l’entusiasmo della realtà trentina e Rudi Garcia ha avuto modo di vedere da vicino i suoi pezzi grossi.

Ne è rimasto impressionato, non ci sono dubbi. In allenamento si scatenano, fanno faville e sembrano carichi a mille in vista dei nuovi impegni. Fin qui il presidente De Laurentiis non ha messo mano al portafoglio, i tifosi si sarebbero aspettati il nuovo acquisto in difesa subito dopo l’addio di Kim Minjae.

E invece non è stato ancora annunciato. Sarà sempre quell’alone di sorpresa a caratterizzare l’operato di De Laurentiis. Magari si presenterà con il nuovo difensore quando nessuno se lo aspetta replicando quanto fatto con il direttore sportivo Meluso e lo stesso allenatore Garcia: presentati entrambi via twitter quando la maggior parte della tifoseria pensava ad alti profili.

Nel frattempo il presidente si è convinto di abbandonare la pista che portava a uno dei migliori talenti dell’Udinese, seguito dal suo scouting da molto tempo e ritenuto come possibile alternativa a Piotr Zielinski.

Napoli, Samardzic rimane a Udine

Niente da fare per il Napoli: Lazar Samardzic ha deciso di rimanere a Udine confermando il suo amore per la città friulana considerata perfetta per crescere senza pressioni. A dirla tutta la pista che portava al tedesco si era raffreddata nell’ultimo periodo: il Napoli aveva tentato un primo approccio, ma l’Udinese non aveva mai ceduto ritenendo il calciatore fondamentale per il proprio assetto tattico.

Nelle ultime ore poi sono trapelate notizie circa il riavvicinamento di Zielinski al Napoli: il rinnovo tra il polacco e gli azzurri è più vicino che mai e un acquisto come Samardzic non avrebbe ragion di esistere perché il suo ruolo è praticamente sovrapponibile a quello del centrocampista polacco.

Tuttavia il calciatore tedesco ha voluto essere ancora più esplicito durante una intervista al canale tedesco Sport1 confermando la sua volontà di rimanere in Friuli e crescere prendendo spunto dai grandi calciatori che sono passati e diventati grandi a Udine: “Primo anno in Italia è servito per ambientarmi, nel secondo mi sono affermato“, dice Samardzic. “Posso competere in uno dei club più importanti in Serie A, l’Udinese è un club dove puoi crescere con serenità e fiducia“.