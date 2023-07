Finalmente il colpo: firma col Napoli, tifosi in estasi

Dopo tanti addii, arriva finalmente il tanto atteso primo colpo di mercato. Tifosi azzurri al settimo cielo: firma con il Napoli.

‘Tanto tuonò che piovve’, recita uno dei più noti distillati di sapienza popolare che sono i proverbi. Ebbene, dopo un’infinita girandola di nomi e di trattative nate e subito tramontate, arriva finalmente il primo colpo del Napoli.

Rudi Garcia, quindi, ha il primo rinforzo per rendere ulteriormente competitivo un gruppo che nella passata stagione non ha avuto rivali. Tuttavia, nel calcio i rapporti di forza possono mutare dall’oggi al domani.

Dunque, è bene che i dirigenti azzurri non si cullino sugli allori (tricolori) ma si concentrino nel rinforzare una squadra che nella prossima stagione, che si avvicina a grandi passi, sarà l’avversaria da battere per chiunque. Anche se non è detto che il salto di qualità arrivi necessariamente attraverso dei nuovi innesti.

Finalmente il colpo: Mario Rui vicino al rinnovo

Squadra che vince non si cambia, ammonisce una delle regole auree dello sport. Devono pensarla così anche Aurelio De Laurentiis, Mauro Meluso, neodirettore sportivo azzurro, e i loro collaboratori.

Infatti, a parte il rinnovo del prestito del portiere Pierluigi Gollini dopo i sei mesi nella seconda parte della passata stagione, i primi rinforzi del Napoli del nuovo corso targato Rudi Garcia non sono dei volti nuovi.

Dopo il capitano Giovanni Di Lorenzo, che di fatto si è legato a vita ai colori azzurri avendo prolungato il proprio contratto in essere fino al 2028, con opzione per il 2029, anche l’esterno basso Mario Rui è a un passo dal rinnovo.

Stando a quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport‘, il patron azzurro ha incontrato l’agente del portoghese, Mario Giuffredi. Ebbene l’ex della Roma, che nell’ultima stagione si è guadagnato il favore dei tifosi azzurri a suon di assist, sembra davvero vicino a estendere il proprio contratto oltre la sua attuale scadenza nel 2025.

Ma non è tutto. Alla fine dovrebbe restare anche Alessandro Zanoli, che in prestito alla Sampdoria han fatto bene, come alternativa a capitan Giovanni Di Lorenzo. In tal senso, manca ancora l’ufficialità. Tuttavia, alcuni indizi lasciano intendere che l’intenzione della dirigenza azzurra non sia quella di privarsi dell’esterno destro classe 2000.

Non per nulla Garcia sta monitorando Zanoli apprezzandone l’impegno in questi giorni di ritiro in quel di Dimaro Folgarida tanto che, secondo quanto riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, la dirigenza del Napoli ha rifiutato l’offerta dello Sporting Lisbona per il giovane e promettente esterno destro.

Insomma, il Napoli ricomincia da 3, come da slogan più gettonato durante i festeggiamenti per il terzo scudetto, e da… se stesso, cioè dagli stessi protagonisti della sua straordinaria ultima stagione. In fin dei conti, squadra che vince non si cambia.