Mbappe arriva a zero: c’è l’annuncio

Kylian Mbappé potrebbe davvero lasciare il PSG e c’è l’opportunità di firmare a zero. Ecco l’annuncio a sorpresa.

Il futuro di Kylian Mbappé continua ad essere in forte bilico. Ormai la rottura con il PSG sembra essere insanabile e per questo motivo sono diverse le squadre che hanno sondato il terreno nelle scorse ore per capire la fattibilità di questa operazione.

In realtà esiste la grande possibilità in questo calciomercato di prendere Mbappé a zero. L’annuncio è arrivato a sorpresa nelle ultime ore e non ci resta a questo punto che aspettare le prossime ore per avere un quadro più chiaro e capire dove potrà giocare.

Calciomercato: Mbappé a zero, l’annuncio a sorpresa

Il contratto di Kylian Mbappé è in scadenza nel 2024 e diciamo che per il momento da parte del giocatore non c’è nessuna intenzione di rinnovare il contratto per un anno. Questo ha portato i parigini a metterlo in vendita, ma stiamo parlando di cifre assolutamente non abbordabili per nessuna squadra tanto che nelle ultime ore si è parlato della possibilità di una cessione in prestito per consentire al calciatore di giocare e poi magari decidere con calma il suo futuro.

Ma in queste ultime ore è uscita una possibilità fino a questo momento mai presa in considerazione. L’avvocato Grassani ai microfoni di calciomercato.it, in onda su TvPlay, ha aperto all’opportunità di prendere a zero Mbappé durante la sessione estiva di calciomercato. L’ipotesi è quella di mobbing da parte del PSG e quindi la rescissione del contratto per poter scegliere la squadra da solo.

Si tratta di una possibilità da considerare e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se questa opportunità sarà possibile oppure no. Vedremo cosa succederà e chi alla fine riuscirà a prendere un giocatore molto forte e destinato a cambiare le sorti della squadra.

Mercato: Mbappé a zero, ci pensa la Serie A

L’ipotesi di prendere Kylian Mbappé a zero è assolutamente da seguire in questo calciomercato e anche le squadre di Serie A restano alla finestra. Ieri si è parlato di un Inter fortemente interessata al calciatore. Ma ci sono anche altri club che potrebbero tentare questa opzione nelle prossime settimane.

Vedremo cosa succederà e quale sarà la strada che verrà intrapresa. Al momento l’unica certezza è rappresentata dal fatto che tra il PSG e Mbappé è rottura.