Offerta rifiutata: ribaltone Napoli, resta in azzurro

Deciso il futuro di un giocatore, rimane a Napoli malgrado le offerte provenienti dall’Italia e dall’estero.

Sono passati ormai dieci giorni dall’inizio del ritiro estivo del Napoli a Dimaro. Rudi Garcia ha avuto tempo a disposizione per saggiare l’umore della piazza, sempre vivo e trascinante, e il talento dei calciatori che ha a disposizione.

L’allenatore francese ha visto da vicino non solo tutti i componenti della rosa, compresi alcuni giovani (tra cui Spavone e Marchisano, molto apprezzati dall’allenatore) che sembrano destinati a farsi le ossa in prestito, ma anche i big Osimhen e Kvaratskhelia, arrivati nemmeno una settimana fa in ritiro.

Si stanno cercando di delineare le strategie di mercato. Garcia lavora a stretto contatto con il capo scouting Maurizio Micheli e il ds Mauro Meluso mentre con De Laurentiis si sente spesso sempre per motivi tecnico-tattici. Ci sarà bisogno dapprima di un nuovo difensore centrale poi occorrerà affrontare di petto la questione centrocampo e rinnovi (con quello di Lozano che sembra più complicato del previsto). Il lavoro non manca dunque, così come non mancano le offerte provenienti dall’estero per il giovane più promettente in rosa.

Napoli, Zanoli rimane: rifiutata offerta dal Portogallo

Con il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo fino al 2029, il destino del suo sostituto Alessandro Zanoli sembrava deciso: andare via in prestito, come la scorsa stagione, o con un altro tipo di formula. E invece il Napoli non ha nessuna intenzione di privarsi del talento del prodotto giovanile del Carpi, lo ritiene non solo una valida alternativa al capitano ma anche il suo futuro sostituto negli anni a venire.

Ciononostante nelle ultime ore dal Portogallo sono arrivate notizie importanti proprio circa il futuro di Zanoli: piace allo Sporting Lisbona che farebbe carte false per strapparlo al Napoli avendolo visto in azione sia con la maglia della Sampdoria che nei primi giorni a Dimaro.

Il quotidiano portoghese A Bola riferisce che il club di Lisbona avrebbe pensato a un prestito con opzione di riscatto. Ma tale offerta è stata prontamente rispedita al mittente a dimostrazione della volontà del Napoli di non privarsi del terzino classe 2000′. Il Corriere del Mezzogiorno trattando dell’argomento riferisce che il ragazzo è tenuto sotto d’occhio da Garcia che vorrebbe tenerlo come vice Di Lorenzo. A Dimaro si sta mettendo in luce con giocate importanti e allenamenti sostenuti a grande ritmo.

Sebbene sia difficile la trattativa potrebbe comunque cambiare aspetto qualora lo Sporting decidesse di mettere sul piatto il difensore Goncalo Inacio, osservato attentamente dagli scout azzurri. In quel caso il Napoli potrebbe cambiare idea inserendo nella trattativa il cartellino di Zanoli in modo da raffreddare le pretese dei portoghesi che, come è noto, stravedono per il difensore centrale 21enne, protagonista la scorsa stagione sia in patria che in Champions League.