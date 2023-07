Juve e Napoli ko, nuova destinazione: pronti 10 milioni

Juve e Napoli beffate, salta la trattativa per uno dei migliori talenti del calcio italiano: pronti 10 milioni.

Tra i due litiganti il terzo gode. La saggezza popolare è spesso foriera di verità. La prima vera bagarre di mercato tra la Juventus di Giuntoli e il suo vecchio Napoli a quanto pare potrebbe finire per beneficiare un terzo in comodo.

Un grande obiettivo sia dei bianconeri che degli azzurri è infatti finito nel mirino di un club importante e decisamente ricco, pronto a mettere sul piatto 10 milioni pur di strappare il giovane talento alla concorrenza delle due big italiane.

Che prima o poi le strade della Juventus e del Napoli dovessero scontrarsi, considerando il passaggio del massimo dirigente dell’area sportiva azzurra alla corte di Madama, era inevitabile. Le strategie di mercato del club partenopeo possono essere cambiate, ma non al punto di cancellare del tutto le famose “liste” di Giuntoli.

Almeno uno ‘scontro’ di mercato in questa sessione sembrava scontato, e a quanto pare stava per realizzarsi per un importante obiettivo a centrocampo. C’è un giocatore della nostra Serie A che infatti fa gola al Football Director bianconero da almeno un paio d’anni, un mediano di grande fisicità, ma anche dalle innegabili qualità tecniche e l’ottima visione di gioco. Profilo perfetto per rafforzare il centrocampo bianconero, ma seguito con attenzione anche dal Napoli, sempre alla ricerca soluzioni che possano sostituire Anguissa e all’occorrenza Lobotka.

Dato l’interesse incrociato di bianconeri e azzurri sembrava inevitabile la partenza di un’asta, e molti già immaginavano De Laurentiis impegnato a mettere sempre un euro in più pur di strappare all’ex direttore sportivo uno dei suoi pupilli. Invece, ancor prima che l’asta potesse aprirsi, un grande club estero con un’offerta importante ha sbaragliato la concorrenza.

Niente Napoli né Juventus: il pupillo di Giuntoli può volare in Turchia

Sarà turco il futuro di uno dei pupilli di Giuntoli? Al momento non c’è nulla di ufficiale, ma gli esperti di mercato della penisola anatolica sembrano convinti che ci siano ampie possibilità di chiudere al più presto la trattativa.

Morten Hjulmand, capitano del Lecce e pilastro della squadra salentina, classe 1999, grande protagonista nell’ultimo campionato, è infatti in questo momento il primo obiettivo per il centrocampo del Fenerbahce. La squadra di Istanbul avrebbe già avanzato la prima offerta al club giallorosso.

Considerando che il contratto del giocatore danese è in scadenza nel 2024, i turchi vorrebbero chiudere la trattativa per circa 10 milioni di euro. Troppo pochi per il Lecce, che valuta il proprio mediano non meno di 20 milioni. La distanza è dunque ancora molto ampia, ma a queste cifre è inevitabile immaginare che sia Juventus che Napoli siano destinate a defilarsi. La trattativa potrebbe infatti chiudersi per una somma vicina ai 15 milioni di euro. Troppi per due squadre che in questo momento hanno ben altre priorità.

Gli azzurri, ad esempio, al di là delle spinose questioni rinnovi, devono cercare un centrocampista che, stando all’identikit di Garcia, possa sostituire Anguissa, considerando che il camerunese starà fuori a gennaio per la Coppa d’Africa. E pur avendo una fisicità importante, Hjulmand non è una mezzala e avrebbe probabilmente costretto Garcia a cambiare modulo per permettere a lui e Lobotka di giocare in una mediana a due.