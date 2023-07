Mazzata per il Napoli, salta l’affare: annuncio ufficiale

Si è parlato a lungo di Napoli ma a quanto pare l’affare sarebbe già saltato: ecco l’annuncio che non farà piacere a De Laurentiis.

Anaune, poi Spal e via con il ritiro che si concluderà a Castel di Sangro. Il Napoli di Rudi Garcia inizia a mettere benzina nelle gambe in attesa degli annunciati quattro incontri internazionali.

Le prossime sfide dei Partenopei infatti, includeranno formazioni come Hatayspor, Girona, Augsburg ed Apollon Limassol. Poi sarà campionato vero. Il campionato che vedrà giocare tutte le gare con il Napoli ad indossare il tricolore e con lo scopo tra l’altro, di averlo lì ancora per un’altra stagione. Vero è che per adesso però tra squadre che si stanno indebolendo ed altre che hanno già preso diversi rinforzi, gli azzurri sono quelli meno attivi sul mercato. Ed a quanto pare c’è anche la prima trattativa saltata.

Mazzata al Napoli, salta tutto

Sicuramente in casa Napoli arriverà un difensore centrale. Le aspettative, visto che ad andari via è stato il coreano Min-jae Kim, è che arrivi qualcuno all’altezza e quindi anche un nome abbastanza altisonante. Per il resto però sembrerebbe che più che altro gli azzurri non siano neanche costretti a compiere chissà quale grande spesa visto che oltre a Victor Osimhen potrebbe restare in azzurro anche Piotr Zielinski.

Al di fuori del centrale di difesa quindi, la formazione della squadra che si è laureata campione d’Italia potrebbe non cambiare per nessun altro effettivo, lasciando a Rudi Garcia ben dieci undicesimi di quella allenata da Spalletti. A proposito però di colpi mancati, sembrerebbe che Davide Faraoni non arriverà a Napoli come invece ampiamente annunciato dai media.

I Partenopei avrebbero pensato ad un’alternativa a Giovanni Di Lorenzo, diversa dal giovane Alessandro Zanoli. L’idea sarebbe quella di mandare in prestito il ventiduenne proprio come da gennaio a giugno scorso, per dare più minuti da giocare al classe 2000 che in quella occasione fu sostituto da Bartosz Bereszyński.

Il nuovo alter-ego di Di Lorenzo poteva essere proprio Faraoni ma a sorpresa, il suo agente Mario Giuffredi ha annunciato che invece l’affare non si farà. Le possibilità sono due: o l’agente ha detto una bugia per sviare la stampa oppure non vuol rischiare che lo stesso Faraoni giochi pochissimo proprio a causa dell’instancabile Di Lorenzo a cui finirebbe per contendere il posto. Anche il capitano azzurro infatti è un assistito di Giuffredi.

Presente negli scorsi giorni a Dimaro, il procuratore ha risposto alla domanda di Canale 21 sul possibile affare di mercato, con un secco: “Davide rimane al Verona, sta bene dove sta”.