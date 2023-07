Calciomercato, addio Napoli: Giuntoli lo porta alla Juve

Dopo settimane di stallo totale il calciomercato del Napoli sta finalmente entrando nel vivo, sia per quanto concerne le entrate che le uscite. L’impressione è che però le cessioni stiano leggermente prendendo il sopravvento rispetto agli acquisti, dato che De Laurentiis starebbe lavorando per l’uscita di un altro giocatore di Rudi Garcia, dopo quella di Kim Min Jae, con un club che mai nessuno si sarebbe aspettato in questo momento storico del Napoli, ovvero la Juventus.

Stando alle ultime notizie, infatti, i campioni d’Italia sarebbero in trattativa con la Vecchia Signora per il trasferimento in bianconero di un giocatore esplicitamente richiesto da Cristiano Giuntoli al presidente De Laurentiis.

Calciomercato, addio Napoli: lo prende la Juventus

Incredibili novità arrivano in merito al calciomercato in uscita del Napoli, che dopo Kim Min Jae nei prossimi giorni potrebbe dire addio ad altri membri della rosa di Rudi Garcia. La quesitone è che per il momento, però, non si starebbe parlando di alcun esubero, ma solo di giocatori funzionali al progetto tecnico del francese e che avrebbero mercato in Italia ed in Europa.

A dimostrazione di questo ci sono le ultime voci di calciomercato che vedrebbero la Juventus fortemente interessata ad uno dei giocatori che più ha stupito Rudi Garcia in questo ritiro a Dimaro, e che il tecnico francese vorrebbe trattenere a Napoli. Il fatto è che a fare richiesta del ragazzo non è stato Allegri ma addirittura direttamente Cristiano Giuntoli, e questo potrebbe stravolgere completamente le carte in tavola, soprattutto agli occhio del giocatore stesso.

A lanciare questa vera e propria bomba è stato oggi a Canale 8 durate il programma ‘Ne Parliamo da Dimaro’ Carlo Alvini, che ha svelato questo clamoroso retroscena sul calciomercato del Napoli e della Juventus. Stando al noto giornalista partenopeo, infatti, Cristiano Giuntoli avrebbe messo seriamente gli occhi su Alessandro Zanoli, giocatore indicato essere dall’ex ds azzurro l’ideale per completare la retroguardia di Allegri.

Calciomercato Napoli, la Juve vuole Zanoli: il retroscena

Carlo Alvino ha sganciato la bomba, dato che comunque un trasferimento dal Napoli alla Juventus, qualunque esso sia, fa rumore, anche se si tratta di Alessandro Zanoli. Stando al giornalista partenopeo, infatti, Cristiano Giuntoli avrebbe messo gli occhi sul terzino azzurro per il prossimo calciomercato.

Al momento non c’è stato ancora nessun contatto fra le due società per il giocatore, e né tantomeno fra la stessa Juventus e Zanoli, ma Alvino non ha assolutamente chiuso a questa possibilità, anzi, ha detto: “Ad oggi il ragazzo è un giocatore del Napoli, ma lo sappiamo bene come funzionano queste cose, potrebbe anche andare a scadenza…Tutto può succedere”.

Fra Juventus e Napoli: quale futuro per Zanoli?

L’interesse della Juventus rende ancora più incerto il futuro di Alessandro Zanoli al Napoli, che ad oggi a prescindere non sa se vestirà la maglia azzurra nella prossima stagione. Presto, però, questo nodo verrà sciolto, anche perché l’impressione è che l’italiano possa rimanere con i campioni d’Italia dopo la manifestata fiducia ed ammirazione riposta nei suoi confronti da Rudi Garcia.

Ed occhio, comunque, a questo aspetto, che potrebbe giocare un ruolo fondamentale in delle future di Zanoli.