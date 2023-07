Mauro Icardi ceduto per 10 milioni, dove giocherà il prossimo anno

Ora è ufficiale: Mauro Icardi ha una nuova squadra. Il Psg ha trovato l’accordo per la cessione a titolo definitivo per 10 milioni di euro

Sia la Roma che la Juventus si erano interessate a lui nel corso dell’ultima finestra di mercato, ma si sono dovute inchinare alla decisione del calciatore di rimanere all’estero.

La notizia era nell’aria da tempo ma l’ufficialità è arrivata solo ora. Mauro Icardi è un nuovo giocatore del Galatasaray. Il Psg ha ufficializzato la cessione per 10 milioni di euro a titolo definitivo, lasciando il centravanti argentino lì dove era sbarcato nella scorsa stagione. Un campionato quello turco che ha riportato in auge “Maurito”, autore di ben 22 gol in 24 presenze e sempre al centro della scena.

La vittoria della SuperLig da parte dei giallorossi è stato un incentivo in più per rimanere in riva al Bosforo. Dopo aver attraversato momenti difficili a Parigi, dove tra l’altro era nata la crisi con Wanda Nara (a causa della scappatella con la China Suarez) Icardi ha cercato di forzare la mano per rimanere in Turchia. Come detto erano ormai giorni che l’accordo era pronto per essere firmato, ma le condizioni di salute di Wanda Nara hanno dilatato il tutto.

La moglie e procuratrice del calciatore argentino, è stata ricoverata d’urgenza per un malore una decina di giorni fa, a Buenos Aires. Mauro è corso da lei e ha rinviato le procedure per la firma con il Galatasaray.

Mauro Icardi al Galatasaray, tutto fatto con il Psg: 10 milioni per l’acquisto a titolo definitivo

Ora, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è davvero tutto ok per ufficializzare la permanenza di Icardi nella capitale turca. Dopo il prestito per una stagione l’ex attaccante dell’Inter firmerà un contratto triennale con il Galatasaray a circa 6 milioni di euro netti a stagione.

Al Psg verranno corrisposti 10 milioni di euro per il cartellino, una cifra che nessun club italiano aveva messo sul piatto. Sia la Roma che la Juventus avevano provato a riportarlo in Serie A, ma per motivi economici non ci sono riusciti. Un sondaggio era arrivato anche da parte del Milan, ma il trascorso nerazzurro di “Maurito” aveva interrotto qualsiasi discorso.

Ora a 30 anni proverà a dire ancora la sua in Champions League con i campioni di Turchia, nella speranza di ripetere i numeri del 2022/2023. Vedremo se lo standard rimarrà così elevato, tanto da rilanciarlo magari per il calcio che conta a livello europeo.

Resta da capire ora se Icardi deciderà di restare ancora al Galatasaray o meno. Si parla infatti anche di una stagione in prestito nel caso in cui Wanda dovesse restare in Argentina con la punta che le vorrebbe stare vicino.