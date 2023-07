Caterina Balivo, che scollatura: visione piccante

La conduttrice televisiva Caterina Balivo regala ai suoi follower e fan una visione bollente: scollatura vertiginosa

Tempo d’estate e tempo di divertimento anche per le stelle della tv e dello ‘show business’. Molte star stanno vivendo in questi giorni i propri momenti spensierati con giornate e serate all’insegna del relax.

Momenti di stop che arrivano dopo una stagione lavorativa molto impegnativa. Scene di relax che vengono immortalate e pubblicate poi sui social.

Un piacere cui non ha rinunciato neanche la conduttrice televisiva Caterina Balivo, 43 anni splendidamente portati, che in vacanza a Porto Ercole, esclusiva località turistica dell’Argentario, in Toscana, nota anche perché su una sua spiaggia vi trovò la morte il geniale pittore Michelangelo Merisi da Caravaggio, è riuscita a ritagliarsi alcune ore di relax e spensieratezza in compagnia delle sue amiche del cuore.

Caterina Balivo, scollatura vertiginosa: visione da mozzare il fiato

Un’occasione, dunque, speciale che pertanto meritava di essere celebrata con una serie di scatti che immortalano la conduttrice napoletana mentre sorseggia un drink, comodamente seduta su una chaise longue sulla terrazza dell’hotel dove soggiorna, insieme alle sue migliori amiche.

Eppure, della suddetta gallery, postata sul suo profilo Instagram dove vanta più di un milione di follower, uno scatto, in particolare, ha catalizzato l’attenzione degli utenti del web e dei fan della conduttrice. E non poteva essere diversamente.

Nell’ultimo scatto della sunnominata sequenza, infatti, una sorridente Caterina Balivo è ritratta avvolta in una lunga vestaglia a motivi floreali, che ricorda molto i kimoni nipponici, con uno scollo talmente profondo da regalare un intrigante scorcio sul suo meraviglioso e rigoglioso décolleté.

Altro che in cauda venenum (“il veleno sta nella coda”)! Semmai dulcis in fundo! Proprio così. La bellissima e bravissima conduttrice televisiva ha dato prova del suo fascino senza tempo proprio nella foto che chiude la suindicata gallery mandando in estasi fan e utenti del web.

Insomma, per Caterina Balivo è davvero ‘la volta buona’. Per dimostrare che anche una quarantenne può reggere il confronto con le ventenni che spopolano nei social network mostrandosi in costume adamitico? Non solo.

Infatti, a partire dall’11 settembre la conduttrice napoletana sarà di nuovo la signora del pomeriggio di Rai 1 occupando la fascia oraria dalle 14.00 alle 16.00 che fino alla scorsa stagione televisiva era di pertinenza di Serena Bortone, al timone di “Oggi è un altro giorno”. Il titolo del programma che segna il suo ritorno a Rai 1? Appunto, “La volta buona”.