Annuncio Osimhen, i tifosi del Napoli vanno in estasi

Il Napoli sta svolgendo la propria preparazione estiva tra lavoro sul campo e le prime amichevoli. Intanto Rudi Garcia prova a modellare la squadra e si coccola il bomber Victor Osimhen

Prima Dimaro e poi Castel di Sangro per il Napoli di Rudi Garcia che sta mettendo nel serbatoio benzina preziosa in vista di quello che sarà un avvio di stagione da non fallire assolutamente per onorare al meglio lo scudetto cucito sul petto degli azzurri.

Il principale terminale offensivo della compagine partenopea sarà ancora Victor Osimhen, a meno di stravolgimenti di mercato. Garcia infatti spera di poter avere a disposizione per tutto l’arco della stagione il capocannoniere dell’ultimo campionato di Serie A che ha messo a referto 26 reti. Un bottino che sale a 31 gol totali considerando anche i cinque messi a segno in Champions League.

Osimhen è quindi reduce dalla sua miglior stagione della carriera, ed inevitabilmente ha visto aumentare le attenzioni su di lui da parte dei top club europei. È quindi scontato come Garcia provi a coccolarlo in questi primi giorni di lavoro insieme anche per iniziare ad instaurare un rapporto importante su cui potrà basarsi la prossima annata dei campioni d’Italia.

Napoli, Garcia si coccola Osimhen: “Contenti di averlo con noi”

La permanenza di Osimhen è un passaggio fondamentale per tracciare le ambizioni di una squadra già vincente lo scorso anno, e desiderosa di replicare ad alti livelli anche nella stagione ormai alle porte, a dispetto dei tanti cambiamenti. Va infatti ricordato che pilastri dello scudetto come Kim, Spalletti e Giuntoli sono andati via.

Starà quindi all’attuale allenatore modellare al meglio le forze a disposizione, sperando in un aiuto dal mercato e nella volontà della proprietà di trattenere ancora tutti i big, a partire da Osimhen. Un concetto quello di ‘tenere i calciatori’ che è stato ribadito di recente dallo stesso Garcia, che a ‘Sportmediaset’ si è quindi coccolato il centravanti nigeriano: “Siamo contenti di averlo con noi, è uno dei più grandi attaccanti che ci sono. Per quanto riguarda il sostituto di Kim non è una situazione semplice, l’importante è che arrivi qualcuno”.

Garcia da un lato coccola Osimhen e dall’altro lancia una carezza ai tifosi: “Non mi aspettavo niente del genere, ma è bello essere così tanto in contatto con loro”. Gli ingredienti sono quindi sul tavolo: spetta all’allenatore francese ex Lione e Marsiglia trovare il mix più giusto per ottenere i risultati sperati.