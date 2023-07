Lukaku, arriva il rilancio: colpo di scena a sorpresa

Uno dei casi più spinosi di questo calciomercato estivo è senza dubbio Romelu Lukaku, tornato al Chelsea dopo la fine del prestito all’Inter.

Romelu Lukaku continua a far parlare di se. L’attaccante belga ha trascorso la passata stagione in prestito all’Inter, intenzionata a riprenderlo fino a pochi giorni fa.

La dirigenza nerazzurra, infatti, dopo la cessione di Onana al Manchester United, era intenzionata ad intavolare una trattativa con i blues per acquistare a titolo definitivo “Big Rom”. Da qui in poi i colpi di scena si sono susseguiti, con il classe 1993 che ha totalmente aperto alla Juventus, negandosi alla società nerazzurra che sembra aver perso la pazienza.

L’Inter ha infatti deciso di virare su altri profili, con la Juventus che resta interessata al calciatore. La “vecchia signora”, però, prima di lanciare il definitivo assalto dovrà cedere Dusan Vlahovic, richiesto dalle big europee. Attualmente offerte concrete non sono arrivate per il classe 2000, ragion per cui la pista Lukaku risulta essere in stand by. Tra Inter e Juventus chi può spuntarla è un club arabo, pronto a migliorare la propria offerta offrendo un ingaggio monstre al calciatore.

Telenovela Lukaku senza fine, l’Al-Hilal ci riprova: offera aumentata e ingaggio monstre

Come già accennato, la telenovela legata a Romelu Lukaku rischia di prolungarsi ancora. Con l’Inter oramai defilata, e con la Juventus in attesa di definire la situazione Vlahovic, l’Al-Hilal è pronto a fare sul serio.

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il club saudita sta provando a mettere a segno due colpi da novanta per l’attacco. Uno è Romelu Lukaku, già nel mirino dell’Al-Hilal nelle scorse settimane. Per cercare di convincere il belga, il club arabo è pronto a mettere sul piatto circa 50 milioni di euro netti a stagione, dieci in più dell’ultima offerta fatta e rifiutata. Al momento non si conosce la proposta fatta al Chelsea, che con 40/50 milioni di euro può concedere il via libera per la cessione.

Il vero colpo da novanta, però, il club saudita sta provando a piazzarlo con Mbappé. Stando a quanto riporta “RMC Sport“, il club saudita ha presentato un’offerta da 200 milioni di euro al PSG, e 400 milioni al calciatore per un solo anno di contratto. Si tratterebbe di un colpo clamoroso, che permetterebbe al ragazzo di non finire fuori rosa con il club parigino.

Dopo aver messo a segno colpi importanti come Koulibaly e Sergej Milinkovic Savic, l’Al-Hilal è pronto a piazzare il doppio colpo per il reparto avanzato. I soldi dell’Arabia Saudita potrebbero ingolosire Lukaku, stanco di aspettare una chiamata dall’Italia che tarda ad arrivare. I prossimi giorni saranno decisivi per capire una volta per tutte il futuro di “Big Rom”.