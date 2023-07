Salta l’affare con la Juve e si accasa al Napoli: rinforzo lampo per Garcia

Gli azzurri dopo l’addio di Kim ancora non hanno dato uno scossone al loro mercato. Si avvicina un colpo importante.

Dopo quanto accaduto fino al 30 giugno scorso, quando Aurelio De Laurentiis ha liberato il suo ex ds, Cristiano Giuntoli, destinato ad accasarsi alla Juventus, le strade delle due compagini si potrebbero nuovamente incrociare.

Il dirigente toscano è approdato alla Continassa, l’obiettivo è ripetere quanto fatto con gli azzurri, ovvero coniugare bilanci sani e risultati, come dimostra lo scudetto appena vinto. Al suo posto a Castel Volturno è arrivato Mauro Meluso, ex ds dello Spezia. A completare la squadra mercato dei partenopei sono rimasti il capo dell’area scouting, Maurizi Micheli, insieme con il suo fidato collaboratore, Leonardo Mantovani.

I campioni d’Italia, oltre che dal nuovo dirigente, devono ripartire sia dal nuovo allenatore, Rudi Garcia al posto di Luciano Spalletti, sia dal nuovo preparatore atletico. L’ex tecnico della Roma nel suo staff affida i muscoli a Paolo Rongoni, arrivato in Italia nel lontano 2011 nella Lazio allenata da Vladimir Petkovic. Il marines, come veniva chiamato a Formello, ha preso il posto di Francesco Sinatti. Il preparatore arrivato a Napoli con Sarri, ha preferito lasciare glia zzurri piuttosto che lavorare in tandem con il nuovo arrivato.

Mercato: il Napoli spinge per Odriozola

La strategia di mercato di Aurelio De Laurentiis è abbastanza chiara: nessuna follia, i conti devono restare apposto. Kim Min-jae si è accasato al Bayern Monaco che ha pagato la clausola da oltre 50 milioni, al momento il totem sud-coreano non è stato ancora sostituito.

A tenere banco, anche nel ritiro di Dimaro, è il destino dei giocatori in scadenza. Per Hirving Lozano al momento non sembrano esserci via d’uscita definitive. Pagato 45 milioni nel 2019 dal Psv Eindhoven, l’esterno senza rinnovo o senza una nuova destinazione, potrebbe finire fuori rosa.

Più vicino a restare appare Piotr Zielinski. Il polacco ha detto no sia alle lusinghe arabe, sia al triennale da 4 milioni offerto dalla Lazio. Il centrocampista sembrerebbe aver accettato la proposta al ribasso degli azzurri, accettando addirittura un compenso da neanche 3 milioni netti a stagione. Per la fumata bianca manca solo la firma.

In termini di entrata, dopo aver riscattato Giovanni Simeone dal Verona, ora il Napoli si sta muovendo in difesa. Secondo tuttojuve.com, gli azzurri avrebbero messo gli occhi su un profilo già noto in Italia. Parliamo di Alvaro Odriozola, 27 anni, ultima stagione solo tre gettoni nel Real Madrid cui è vincolato fino al 2024. L’ex Fiorentina – 1 gol e 1 assist nella stagione 2021-2022 – guadagna circa 3,5 milioni netti l’anno.

Il calciatore, 26 anni, vorrebbe tornare nella sua prima squadra, la Real Sociedad, ma al momento non si registrano grandi sviluppi. In questa fase di stallo si sarebbe inserito il Napoli. Sul terzino aveva fatto un pensiero anche la Juventus, come probabile erede di Cuadrado, prima di puntare su Timothy Weah. L’affare potrebbe andare in porto senza particolari sforzi economici, i Blancos per il cartellino potrebbero accontentarsi di una cifra inferiore ai 5 milioni.