Grande notizia per i tifosi del Napoli: al di là di ogni previsione, c’è finalmente il ritorno della squadra azzurra.

Il Napoli campione d’Italia fa gola a tutti e tutti vogliono prendere parte a questa “New 3ra” resa ormai famosa dal claim che il club ha voluto adottare per questa stagione.

Uno slogan che fa intendere quanto grandi saranno i cambiamenti in questo nuovo Napoli, e non solo a livello di dirigenti, uomini e figure chiave. Anche nel marketing abbiamo già assistito a stravolgimenti importanti. E proprio in quest’ottica arriva la notizia che molti tifosi e appassionati attendevano: finalmente il Napoli torna lì dove merita di stare.

Non avere la squadra campione d’Italia è un danno importante per tantissimi settori attinenti al mondo del calcio. Ad esempio, quest’anno più che negli scorsi gli organizzatori dei classici tornei estivi internazionali avrebbero probabilmente fatto volentieri spazio anche agli azzurri. Ma De Laurentiis preferisce ancora impegni estivi meno probanti e per certi versi più seri, e ha così rifiutato offerte milionarie arrivate da diversi angoli del mondo.

Tra una rinuncia e l’altra, ha però scelto di stringere nuovamente un accordo importante, dopo che lo scorso anno aveva lasciato i tifosi spiazzati. E stavolta l’accordo è stato accolto con entusiasmo da tutti. Dopo una sola stagione di assenza, il Napoli sta infatti tornando lì dove non poteva mancare.

Napoli, il ritorno è ufficiale: l’annuncio fa felici i tifosi azzurri

Resta in piedi, ovviamente, la partnership con Konami. La nota società giapponese di videogiochi dallo scorso anno è infatti uno dei partner commerciali del Napoli, al punto da aver dato il proprio nome al centro sportivo di Castel Volturno in cui gli azzurri si allenano. Lo scorso anno aveva anche ricevuto in esclusiva i diritti di licenza per poter utilizzare il nome Napoli e le maglie ufficiali della squadra sul videogioco eFootball. Quest’anno però le cose sono diverse, e De Laurentiis ha deciso di far tornare Napoli anche sul principale competitor.

Quella maglia con il tricolore non poteva certo essere concessa solo a uno dei due principali videogiochi calcistici al mondo. Così, dopo una sola stagione di assenza il Napoli sta per tornare anche su Fifa per l’edizione 2024, che da quest’anno prende il nome di EA Sports FC.

Una notizia che ha fatto gioire i tanti fan della saga calcistica sviluppata da EA, una delle principali società americane attive nel settore dei videogiochi. Tra gli appassionati è infatti sempre viva la lotta tra le simulazioni virtuali nipponiche e quelle americane, e adesso i tifosi avranno l’imbarazzo della scelta e potranno optare per il proprio videogioco preferito, senza rischiare di dover incappare in sigle inventate come Napoli FC, con maglie completamente diverse da quelle originali e un logo che non aveva nulla a che vedere con quello del club azzurro.