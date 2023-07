Svelato il bluff di Allegri: piano Juve con Giuntoli

Il bluff del tecnico bianconero Massimiliano Allegri è stato smascherato: piano Juventus con Cristiano Giuntoli

Nella sua conferenza stampa di presentazione come nuovo Direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli, ex Direttore sportivo azzurro, è stato chiaro: il mercato in entrata della ‘Vecchia Signora’ è chiuso.

Anche in conseguenza di un mercato in cui l’obiettivo prioritario è dare una vigorosa sforbiciata alla rosa, anche per ridurre il monte ingaggi, il tecnico bianconero Max Allegri, quando mancano ancora alcuni giorni allo start della Serie A 2023-24, mette già le mani avanti.

Infatti, il tecnico livornese ha dichiarato di puntare al quarto posto, piazzamento che consentirebbe alla Juventus in ritornare in quella Champions League che quest’anno i tifosi bianconeri dovranno accontentarsi di guardare alla tv nel salotto delle loro case.

Ma sarà davvero così? La ‘Vecchia Signora’, per quanto in una fase di dolorosa ristrutturazione dopo essere uscita con le ossa rotte dall’ultima stagione, può davvero ambire al massimo al quarto posto?

Svelato il bluff di Allegri: piano con Giuntoli per puntare allo scudetto

In realtà, sono pochi quelli che ritengono che la Juventus nel prossimo campionato non lotterà per lo scudetto. Insomma, per i più, Max Allegri, come nella tradizione dei tecnici italiani, fa pretattica per allontanare da sé e dai suoi ragazzi l’onore e conseguentemente l’onere del ruolo di principale competitor degli azzurri per la conquista del tricolore.

D’altra parte, la rosa bianconera è di tale qualità che anche senza nuovi innesti è in grado di dare del filo da torcere anche ai campioni d’Italia che nella scorsa stagione non hanno avuto rivali.

Dunque, nessuno abbocca al bluff dell’allenatore bianconero che è bravo a irretire i colleghi avversari con le sue tattiche ma al tavolo da poker non ha un grande futuro: la sua ‘poker face’, infatti, è stata subito smascherata dal giornalista Marcello Chirico.

Infatti, secondo il direttore del sito ‘ilbianconero.com’ nonché noto tifoso juventino, come si legge in un suo tweet, “Allegri bleffa quando dice di puntare al quarto posto in campionato“. E, in effetti, come precisa Chirico nel suo tweet, Cristiano Giuntoli sta lavorando alacremente per piazzare gli esuberi bianconeri anche per liberare le risorse economiche necessarie per garantire al tecnico livornese i rinforzi che reclama “proprio per provare a vincere lo scudetto“.

Non potrebbe essere altrimenti. Per blasone la Juventus non può che presentarsi ai nastri di partenza del prossimo campionato puntando all’obiettivo massimo anche perché, per effetto dell’esclusione dalla Conference League decisa dall’Uefa per la violazione del settlement agreement sottoscritto nell’agosto del 2022, i bianconeri non avranno impegni europei. Dunque, Allegri non ha più alibi: è ‘condannato’ a vincere lo scudetto, altro che quarto posto.