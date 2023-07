Esplosiva: Cristina Buccino è esagerata col mini costume

La conduttrice si mostra sui social con un look che ha lasciato i fan a bocca aperta: il costume mostra tutto

Nel panorama italiano il mondo dello spettacolo dà spazio, anno dopo anno, a personaggi che in una manciata di mesi finisce per cadere nell’oblìo. Non è assolutamente il caso della splendida Cristina Buccino, ormai un chiodo fisso per milioni di italiani.

Sia sui social che in televisione, la presenza della Buccino è ormai costante. Ed il motivo è presto detto: una bellezza fuori dal comune, unita a grandi capacità davanti alla telecamera, l’hanno resa una dei volti più amati del piccolo schermo. Ma anche sui social l’influencer è estremamente presente, con aggiornamenti che quasi a cadenza quotidiana arricchiscono le giornate dei suoi milioni di fan.

In particolar modo su Instagram, dove la Buccino conta oltre 3 milioni di fan, le novità sono all’ordine del giorno. Spesso e volentieri con scatti o video davvero bollenti, la showgirl si fa apprezzare in tutta la sua bellezza. Mai volgare, la Buccino negli corso degli ultimi anni ha conquistato anche una importante fetta del pubblico femminile.

I commenti positivi dalle donne, nei suoi confronti, sono ormai qualcosa di assai frequente: l’umiltà di Cristina Buccino unita alla sua innata eleganza rimangono quindi il segreto del suo successo. Nasce in provincia di Cosenza, per la precisione a Castrovillari, il 16 giugno 1985 e dopo un breve periodo come modella – condito da un discreto successo – la Buccino inizia a fare la sua comparsa in tv.

Da ‘Tiki-Taka’, programma sportivo portato al successo dal collega Pierluigi Pardo, passando per ‘Mistero’ e ‘Ciao Darwin’ fino a ‘L’Eredità’, celebre quiz show in onda su Rai 1. Per quanto riguarda i social, al centro di tutto vi sono sempre le sue curve esplosive: e con l’avvento dell’estate, le temperature grazie alla showgirl calabrese sono salite ancora di più.

Lato A esplosivo: fan pazzi di Cristina Buccino

La sua fan base è estremamente affezionata e la supporta in ogni suo progetto: su Instagram, poi, la presenza dei sostenitori non manca proprio mai. Migliaia di commenti e likes, come risultato di sforzi prolungati negli anni. La Buccino ha anche due sorelle altrettanto belle: Maria Teresa e Donatella.

Il suo ultimo post su Instagram la vede impegnata a mare, con un selfie davvero incandescente che in breve tempo ha lasciato a bocca aperta i suoi fan. “Estate-Parte 2”, recita la didascalia che mostra una Buccino davvero più sexy che mai. Un posa naturale che ha messo subito in evidenza le sue curve giunoniche.

Un decollète incontenibile, a maggior ragione dallo striminzito bikini nero che fa enorme fatica a trattenere le grazie dell’influencer. La Buccino si gode in pieno relax la vacanza al mare: occhiali da sole, capelli sciolti che accostano il suo generosissimo lato A ed una femminilità davvero rara, elegante e mai volgare, impossibile da trovare altrove.